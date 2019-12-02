Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза к США в тяжбе вокруг субсидий Airbus

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил иск Евросоюза по поводу размера пошлин, которыми Соединенные Штаты, в соответствии с ранее принятым арбитрами решением, могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нарушением правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus. Это означает, что объем разрешенных США ответных мер по-прежнему составляет почти $7,5 млрд в год, сообщил в понедельник журналистами на основе анонимности один из торговых представителей, хорошо знакомый с данным вопросом.

"Панель арбитров пришла к заключению, что ЕС и четыре ее страны - члена не привели свои меры в соответствие с обязательствами", - отметил он, подчеркнув, что ранее принятое арбитрами решение о размере пошлин, которыми США могут обложить товары ЕС, "остается в силе".

Третейская группа, пояснил эксперт, "отклонила заявления Европейского союза о том, что ЕС и четыре его государства - члена - Франция, Германия, Испания и Соединенное Королевство - выполнили ранее принятое панелью арбитров решение, согласно которому ЕС осуществлял незаконные субсидии европейскому производителю самолетов Airbus". Это уже второе подобное решение по данному вопросу, напомнил он. 2 октября арбитраж пришел к выводу, что Соединенные Штаты имеют право "принять контрмеры в отношении товаров и услуг ЕС" на сумму почти $7,5 млн в год в связи с тем, что Евросоюз не выполнил решение ВТО.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивал, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года Апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США. Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО. Вместе с тем она меньше, чем та, на которую рассчитывала американская сторона, просившая разрешить ей принять контрмеры против ЕС на $10,56 млрд.

На рассмотрении в ВТО находится жалоба Евросоюза на США в связи с субсидированием корпорации Boeing в ущерб экономическим интересам корпорации Airbus посредством налоговых послаблений. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидиях Boeing, и первая процедура рассмотрения спора состоялась в 2006 году. Шестью годами позже США заявили, что отменили субсидии. ЕС с этим не согласился и инициировал создание третейской группы. В 2017 году она вынесла решение о том, что американская сторона не предприняла должных шагов по устранению негативных последствий субсидирования Boeing. В марте нынешнего года Апелляционный орган ВТО подтвердил большинство претензий ЕС к США.