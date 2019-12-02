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Торговая война

США повысят пошлины на товары из Китая, если стороны не достигнут сделки к 15 декабря

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки

ТАСС, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу Fox Business министр торговли США Уилбур Росс.

"Есть логический дедлайн - 15 декабря. Если ничего не случится до этого момента, президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что он введет пошлины, повышенные пошлины", - отметил Росс.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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