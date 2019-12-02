Суд подтвердил незаконность ряда сделок банка "Открытие" с О1 перед санацией

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение нижестоящих инстанций по иску банка "ФК Открытие", признав недействительными ряд сделок со структурами O1 Group Бориса Минца на общую сумму около 35 млрд рублей перед объявлением о санации кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка.

Девятый арбитражный апелляционный суд в июне отклонил жалобы на решение Арбитражного суда Москвы, который в сентябре 2018 года удовлетворил иск "ФК Открытие" о признании незаконными этих сделок.

Речь идет о покупке "Открытием" в августе 2017 года облигаций "О1 Груп Финанс" (структура O1 Group). Средствами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в "ФК Открытие".

По мнению банка, условия данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности: срок погашения облигаций - в 2032 году, отсутствие периодических выплат купона - основной купон выплачивается в конце срока, отсутствие существенного обеспечения.

"Суд оставил вынесенные постановления судов первой и апелляционной инстанции без изменения, а кассационные жалобы ответчиков - без удовлетворения", - говорится в сообщении банка.

Банк "ФК Открытие" санировался через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора с августа 2017 года, процедура завершилась в июле этого года.