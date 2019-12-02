Путин подписал закон о санкциях к финорганизациям за непротиводействие обороту оружия

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязанности для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по соблюдению режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В редакции, одобренной в первом чтении, уточнялось наименование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по формированию требований к соблюдению правил внутреннего контроля, связанных с установлением режима противодействия финансированию распространения оружия (речь идет о Росфинмониторинге). Ко второму чтению закон был дополнен санкциями для финансовых организаций, нарушающих нормы, предусмотренные законодательством о противодействии финансированию распространения оружия. Предусматривается, что неоднократное нарушение подобных норм в течение одного года либо соответствующих требований Банка России повлечет за собой приостановление действия лицензии субъекта страхового дела. Если такие факты были зафиксированы в течение года, когда лицензия субъекта страхового дела уже приостанавливалась по указанному основанию, лицензия может быть отозвана.

Кроме того, за нарушение норм законодательства может быть предусмотрено аннулирование лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, аннулирование лицензии НПФ, аннулирование лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария. Банк России имеет право обратиться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда или кредитного кооператива, а также исключить сведения о юридическом лице из госреестра микрофинансовых организаций.