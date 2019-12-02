Надзорным органам могут вменить в обязанность объяснять причины внеплановых проверок

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Законопроект о госконтроле, который в понедельник был внесен правительством в Госдуму, предполагает введение обязанности контрольно-надзорных органов обосновывать причины внеплановых проверок, следует из текста проекта федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

"Контролируемое лицо при проведении профилактического мероприятия, контрольно-надзорного мероприятия имеет право получать от контрольно-надзорного органа информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, в том числе по требованию прокурора о проведении контрольно-надзорного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям", - говорится в тексте законопроекта.

Внеплановая выездная проверка сможет проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, а срок выездной проверки для одного субъекта малого предпринимательства не может превышать 50 часов, для микропредприятия - не более 15 часов.

Проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" разработан Минэкономразвития России в рамках реализации плана мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины" - отмены неактуальных требований для бизнеса. Документ устанавливает в том числе процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, определяет перечень оснований для открытия контрольно-надзорного производства и определяет критерии эффективности контрольно-надзорной деятельности. Законопроектом также предлагается ввести новые виды контроля - контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры - например, рекомендации. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, говорится в законопроекте.

В понедельник правительство также внесло в Государственную думу законопроект "Об обязательных требованиях", который также входит в реформу контрольно-надзорной деятельности.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".