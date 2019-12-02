{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участники форума "Инвестируй в Кавказ" обсудят улучшение инвестиционного климата в СКФО

Во время форума состоится открытие выставочного центра "МинводыЭКСПО"

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Эксперты обсудят взаимодействие бизнеса и власти, а также роль институтов господдержки в улучшении инвестиционного климата на Северном Кавказе в рамках форума "Инвестируй в Кавказ". Форум открывается в Минеральных Водах (Ставропольский край) во вторник.

"Во вторник состоится открытие форума. Главное пленарное заседание состоится в среду, темой обсуждения станет "Экономика СКФО: реализуя цели национального развития". Удовлетворение существующей потребности в развитии экономики Северного Кавказа требует улучшения инвестиционного климата: более эффективного взаимодействие предпринимателей, институтов развития, федеральных и региональных органов власти", - говорится в сообщении.

В рамках форума пройдет серия круглых столов. Эксперты планируют обсудить увеличение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства на Северном Кавказе, эффективность существующих мер господдержки в отрасли сельского хозяйства, развитие человеческого капитала в округе. Также во время форума состоится торжественное открытие многофункционального выставочного центра "МинводыЭКСПО".

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" пройдет на Ставрополье 3 и 4 декабря. Участниками станут более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе, которая проходит в Минеральных Водах со 2 по 5 декабря. Она также включает в себя форум "Российский Кавказ", съезд лидеров "Опоры России" и предпринимательский форум "Мой бизнес".

Впервые "Инвестируй в Кавказ" прошел в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года. По итогам отобрали 15 инвестпроектов, которые получили поддержку по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. В 2018 году бизнес-форум прошел 6-7 декабря в Грозном.

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Дальневосточная ярмарка открывается в Москве
На ярмарке появится интерактивная зона "Тайга", где гости смогут ознакомиться с достижениями в области социально-экономического развития Дальнего Востока
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС