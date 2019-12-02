Участники форума "Инвестируй в Кавказ" обсудят улучшение инвестиционного климата в СКФО

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Эксперты обсудят взаимодействие бизнеса и власти, а также роль институтов господдержки в улучшении инвестиционного климата на Северном Кавказе в рамках форума "Инвестируй в Кавказ". Форум открывается в Минеральных Водах (Ставропольский край) во вторник.

"Во вторник состоится открытие форума. Главное пленарное заседание состоится в среду, темой обсуждения станет "Экономика СКФО: реализуя цели национального развития". Удовлетворение существующей потребности в развитии экономики Северного Кавказа требует улучшения инвестиционного климата: более эффективного взаимодействие предпринимателей, институтов развития, федеральных и региональных органов власти", - говорится в сообщении.

В рамках форума пройдет серия круглых столов. Эксперты планируют обсудить увеличение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства на Северном Кавказе, эффективность существующих мер господдержки в отрасли сельского хозяйства, развитие человеческого капитала в округе. Также во время форума состоится торжественное открытие многофункционального выставочного центра "МинводыЭКСПО".

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" пройдет на Ставрополье 3 и 4 декабря. Участниками станут более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе, которая проходит в Минеральных Водах со 2 по 5 декабря. Она также включает в себя форум "Российский Кавказ", съезд лидеров "Опоры России" и предпринимательский форум "Мой бизнес".

Впервые "Инвестируй в Кавказ" прошел в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года. По итогам отобрали 15 инвестпроектов, которые получили поддержку по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. В 2018 году бизнес-форум прошел 6-7 декабря в Грозном.

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".