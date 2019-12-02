{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Билеты на самолет в Крым на январские праздники оказались в 1,7 раза дороже поезда

Средняя цена билета на поезд составила 4789 рублей, на самолет - 8063 рубля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Цена билета на поезд из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым с 24 декабря по 9 января оказалась в среднем в 1,7 раза меньше, чем на самолет, следует из данных сервиса путешествий Туту.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис сравнил цену билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь на самолет эконом-классом с поездом, учитывались цены на билеты в плацкартных или купейных вагонах. Как отмечается в сообщении Туту.ру, для корректного сравнения принимались в расчет цены авиа- и железнодорожных билетов именно до Симферополя, хотя поезд из Санкт-Петербурга идет до Севастополя, с остановкой в Симферополе. Средняя цена на поезд, если учитывать оба маршрута, составила 4789 рублей, на самолет - 8063 рубля. При этом на направлении Москва - Симферополь билет на поезд стоит в среднем 5176 рублей, а на самолет - 7582 рубля. Для маршрута Санкт-Петербург - Симферополь - 4818 и 8748 рублей соответственно.

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа.

Ранее генеральный директор оператора железнодорожных перевозок в Крым - компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов сообщил журналистам, что стоимость билета на поезд в Крым будет устанавливаться ниже цены авиабилетов на аналогичных маршрутах.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
США могут ввести пошлины на французские товары
Это связано с введением цифрового налога в отношении американских компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС