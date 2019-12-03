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Сенат США утвердил назначение Бруйетта на пост главы Минэнерго

За кандидатуру Дэна Бруйетта проголосовали 70 сенаторов

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в понедельник назначение Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 70 сенаторов.

Бруйетт сменил на посту главы Минэнерго Рика Перри, который 1 декабря объявил об отставке.

В середине октября, когда стало известно, что Перри вскоре покинет свой пост, Трамп выдвинул на его место Бруйетта, который до настоящего времени занимал должность заместителя главы этого ведомства.

Теперь Бруйетт будет приведен к присяге.

Теги
СШАПерри, Рик
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