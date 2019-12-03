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Эксперты: инвестиции в блокчейн-проекты в электроэнергетике достигли почти $600 млн

В исследовании компании Mindsmith и Центра энергетики бизнес-школы "Сколково" говорится, что половина таких проектов зарегистрирована в пяти странах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в блокчейн-проекты в области электроэнергетики в мире достиг почти $600 млн. Всего к августу 2019 года в мире запущено 234 электроэнергетических блокчейна-проекта, в том числе четыре - в России, говорится в исследовании аналитической компании Mindsmith и Центра энергетики бизнес-школы "Сколково".

Половина блокчейн-проектов в области электроэнергетики зарегистрирована в пяти странах: США (50 проектов), Германия (22 проекта), Великобритания (15 проектов), Австралия (13 проектов) и Япония (13 проектов).

Более половины проектов привлекли $307,7 млн от различных типов инвесторов, а оставшиеся собрали $290 млн в ходе первичного предложения монет (токенов, ICO). Число блокчейн-проектов в электроэнергетике в 2018 году сократилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, на который пришелся самый пик (40% проектов). Аналогичный спад продолжился и в 2019 году. По мнению экспертов, это может быть связано со снижением популярности криптовалют и количества проводимых ICO.

"Развитие блокчейн-решений в России напрямую зависит от ключевых стейкхолдеров отрасли: государства, энергетических компаний и провайдеров блокчейн-решений <…>. Географическое распределение в целом отражает интенсивность государственной поддержки инноваций в секторе и цифровых технологий", - говорится в исследовании.

В России зарегистрировано четыре блокчейн-проекта в электроэнергетике: два из них из категории "блокчейн как ПО", и два - "управление данными". "Как правило, российских игроков интересует оптимизация процессов, без существенной трансформации их бизнес моделей", - пояснили авторы исследования.

О проектах

Более половины проектов посвящены созданию торговых платформ, инвестированию в энергопроекты и экологическим сертификатам.

Инвесторами в блокчейн-проекты в сфере электроэнергетики выступают, в том числе, венчурные фонды Blockchain Capital, CollinStar, DNA Fund, Fenbushi Capital, Fly Ventures, Gravity Capital, Krypital Group, Powerlink и крупные компании (AGL, Centrica, Duke Energy, E.ON, Eneco, PG&E, Swisspower, Wipro, Siemens).

Наиболее интересной областью для инвесторов стали платформы для торговли или обмена электроэнергией. Более 40% проектов в этой области получили внешнее финансирование, уточнили авторы исследования.

Инвесторы почти не финансируют проекты, связанные с платежными решениями, управлением данными, зарядной инфраструктурой для электромобилей, переработкой отходов в энергию, агрегаторами, экологичным майнингом криптовалют и энергоменеджментом.

О блокчейне

Блокчейн - это дополняющийся список криптографически подписанных, безотзывных записей о транзакциях, общих для всех участников сети.

Каждая запись содержит метку времени и ссылки на предыдущие транзакции. С помощью этой информации любое лицо, имеющее права доступа, может в любой момент времени отследить транзакцию, принадлежащую любому участнику.

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АвстралияЯпонияСШАГерманияВеликобританияРоссия
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