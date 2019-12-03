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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Baring Vostok снизила долю в банке "Восточный" с 42,33% до 9,33%

Ранее суд удовлетворил требования банка "Восточный" об аресте более чем 334 млрд акций банка в качестве обеспечительной меры по иску к Evison и Майклу Калви

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Подконтрольная фонду Baring Vostok компания Evison Holdings Limited снизила долю в уставном капитале банка "Восточный" с 42,33% до 9,33%, следует из материалов кредитной организации.

Согласно материалам, снижение доли холдинга в уставном капитале банка произошло 7 октября 2019 года.

В начале сентября Арбитражный суд Амурской области удовлетворил требования банка "Восточный" об аресте более чем 334 млрд акций (41,6% уставного капитала) банка "Восточный", принадлежащих Evison Holdings Limited, в качестве обеспечительной меры по иску к Evison и Майклу Калви о взыскании в качестве убытков 9,8 млрд рублей.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings, подконтрольной инвестиционному фонду Baring Vostok исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка "Восточный" кредитной организации компании "Финвижн холдингс", бенефициаром которой является бизнесмен Артем Аветисян (владел Юниаструм банком, который объединился с "Восточным" в 2017 году).

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом возбужденного в феврале 2019 года дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей. По данным следствия, подконтрольное фонду Первое коллекторское агентство в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 60% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Однако следствие посчитало, что эти бумаги стоили лишь 600 тыс. рублей, из-за чего банк понес ущерб. Дело возбудили после заявления миноритария банка Шерзода Юсупова в ФСБ.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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