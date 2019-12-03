Новак сообщил, что Россия выполнила сделку ОПЕК+ в ноябре на 85%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия в ноябре выполнила обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 85%, будет стремиться к выполнению сделки на 100% в декабре. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы вышли на уровень 195 тыс. баррелей в сутки (среднее за месяц), то есть это около 85% [уровень выполнения сделки] на калькуляторе получается", - сказал он.

При этом Россия будет ориентироваться на выполнение сделки в декабре в полной мере. "Мы стремимся к тому, чтобы исполнять сделку в полной мере, на уровне 200-228 тыс. (баррелей в сутки - прим. ТАСС). У нас хороший уровень исполнения, учитывая зиму, учитывая, что в этой статистике еще и конденсат учитывается", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак отметил, что Россия пока формирует свою позицию по сделке к предстоящей встрече в Вене.

"Я ничего не скажу сейчас, мы еще формируем позицию, обычно она озвучивается на встрече, уже там конкретно будем обсуждать", - сказал он.

Условия соглашения

Страны ОПЕК+ на заседании 1 июля согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до марта 2020 года. Действующая договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Россия, согласно действующей с января 2019 года договоренности с ОПЕК, должна сократить добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки.

На встрече 5-6 декабря 2019 года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.

В новость были внесены изменения (12:57 мск) - добавлены подробности.