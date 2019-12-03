Минэнерго хочет разрешить экспорт СПГ с участков, полученных после 2012 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ для выполнения задачи увеличения производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике предлагает внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года. Соответствующий проект опубликован на портале проектов правовых актов.

Увеличение производства СПГ в арктических районах также будет способствовать росту грузооборота по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году, как это предусмотрено указом президента РФ. Решение указанных задач невозможно без вовлечения в производство СПГ ресурсной базы месторождений, расположенных на полуостровах Ямал и Гыданский.

В настоящее время исключительное право экспорта предоставлено пользователям участков недр, лицензии на которые выданы до 1 января 2013 года и предусматривают направление добытого газа на сжижение, действует оно исключительно в отношении СПГ, произведенного из природного газа, добытого на таких участках недр.

Как сейчас

В настоящее время на российском рынке "Газпром" является монополистом в экспорте газа по трубопроводам. Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, в числе которых "Роснефть" и "Новатэк", ведется уже несколько лет. Первым шагом к либерализации стало разрешение экспортировать СПГ без посредничества "Газпрома". Право на экспорт СПГ было предоставлено компаниям, лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод. Таким правом в конце 2013 года стали обладать "Новатэк", реализующий проект "Ямал СПГ", и "Роснефть".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью расширения ресурсной базы для производства СПГ указанным выше недропользователям после 1 января 2013 года предоставлялись другие месторождения. Кроме того, месторождения под производство СПГ с обязательством по сжижению природного газа предоставлялись компаниям, находящимися с указанными недропользователями под контролем одной материнской компании. "При этом закон не предоставляет право экспорта СПГ в отношении таких новых месторождений. Соответственно, их разработка и использование по целевому назначению (производство СПГ) невозможны", - отмечается в документе.

В этой связи Минэнерго предлагает в целях выполнения стратегических задач по увеличению производства и экспорта СПГ предоставить исключительного права на экспорт СПГ обеим указанным выше категориям недропользователей.

Минэнерго отмечает, что реализуемые в Арктической зоне РФ СПГ-проекты уже оказывают положительный мультипликативный эффект для экономики России (в проектах задействованы свыше 800 российских предприятий и создается порядка 95 тыс. рабочих мест).