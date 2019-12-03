ЕК координируется с Францией по угрозам США ввести пошлины

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) тесно координируется с властями Франции относительно угроз со стороны США ввести пошлины на французские товары, и Евросоюз сохраняет единство по этому вопросу. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК по вопросам торговли Даниэль Росарио.

"Что касается заявлений США относительно французского цифрового налога, то мы приняли это к сведению. В этом, как и других торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать в единстве. ЕС останется единым. Мы тесно координируемся с властями Франции по поводу дальнейших шагов", - сказал он.