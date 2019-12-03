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Госдума утвердила в I чтении полномочия ЦБ по форме раскрытия банками информации гражданам

Первый зампред комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский отметил, что законопроект касается процедуры получения в банках справок, касающихся подтверждения доходов и имущественного состояния

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий ЦБ полномочиями по установлению порядка раскрытия банками и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект также наделяет ЦБ полномочиями по утверждению единой формы раскрытия сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядка ее заполнения.

Документ был разработан в целях реализации положений ряда пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ от 29 июня 2018 года.

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский, законопроект касается процедуры получения в банках справок, касающихся подтверждения доходов и имущественного состояния. "Процедура получения и форма справки во всех банках разительно отличаются друг от друга, более того - информация, которая содержится в такого рода справках, тоже очень разительно отличается. Какие-то банки указывают технические счета, какие-то считают, что этого делать не нужно, некоторые не хотят суммировать, вычленять весь год целиком. В результате за неполноту информации отвечают лица, которые предоставляют эти справки в соответствии с требованием закона", - указал он.

Теги
РоссияДивинский, Игорь Борисович
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