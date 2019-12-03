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Суд поддержал отказ в иске "Росгосстраха" на 148 млрд рублей к бывшей "РГС жизни"

Иск был подан в связи с использованием товарного знака "Росгосстраха"
Заседание Верховного Суда РФ Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Заседание Верховного Суда РФ
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Верховный суд отказал в пересмотре дела по иску "Росгосстраха" о взыскании 148 млрд рублей с "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года "РГС жизнь") за использование товарного знака "Росгосстраха", передает корреспондент ТАСС с заседания.

"Постановление суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2019 года отменить. Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 января 2019 года и постановление девятого апелляционного суда от 29 апреля 2019 суда оставить в силе", - следует из решения суда.

"Росгосстрах" планирует обжаловать решение в президиуме Верховного суда.

"У нас ожидания позитивные. Мы видим, что правовая позиция у истца сильная. Суды первой апелляционной инстанции вынесли незаконные судебные акты и сегодняшнее определение расходится с принятыми практиками Верховного суда", - сообщил ТАСС представитель истца Кирилл Ярмоленко.

История дела

Иск по бренду был подан в начале июня 2018 года: "Росгосстрах" оспорил лицензионный договор на использование "РГС жизнью" товарных знаков "Росгосстраха", заключенный перед сменой собственника последнего летом 2017 года. По этому договору "РГС жизнь" платит за использование бренда менее 1 млн рублей в год, что "Росгосстрах" считает "сущими копейками" по сравнению с реальной стоимостью бренда - компания считает справедливой ставку роялти в 3,5% от дохода ответчика. По мнению истца, реальная ставка в 28 тыс. раз ниже рыночной. "РГС жизнь" называла требования истца абсурдными, а лицензионный договор - заключенным на законных основаниях.

Первоначальная сумма исковых требований составляла 116,5 млрд рублей, затем была увеличена до 148,8 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 26 ноября 2018 года полностью отказал "Росгосстраху" в иске, 22 апреля 2019 года апелляция подтвердила это решение.

В октябре Роспатент своим решением приостановил правовую охрану товарного знака "Росгосстраха", лишив таким образом страховщика эксклюзивных прав на товарный знак. Это решение было принято по заявлению "Капитал лайф страхование жизни", и "Росгосстрах" оспорил его в суде по интеллектуальным правам.

Ранее "Росгосстрах", как и "РГС жизнь", принадлежал Данилу Хачатурову, но в 2016 году Хачатуров передал контроль в страховщике жизни Алхасу Сангулии, а "Росгосстрах" в августе 2017 года отошел банку "ФК Открытие", попав в периметр санации банка ЦБ РФ.

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