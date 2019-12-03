Эксперты: продление моратория на ЭРА-ГЛОНАСС для ДФО необходимо

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Продление действия временного порядка ввоза дальневосточниками подержанных автомобилей, позволяющего не ставить на них систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, важно для многих жителей региона. При этом само по себе оно не решает существующую проблему конфликтующего с ней оборудования, считают опрошенные ТАСС эксперты и участники отрасли.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями Дальневосточного федерального округа (ДФО), которые будут действовать в течение года. Это решение фактически является продлением действовавшего до 21 ноября моратория, разрешающего жителям Дальневосточного федерального округа ввозить раз в год для собственных нужд подержанный автомобиль из-за границы, не оснащая его обязательной для остальных случаев системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Несмотря на подписанный документ, таможня пока не выдает паспорт транспортного средства (ПТС) машинам без установленной системы.

История проблемы

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. В Приморье это привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии, и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно, а иногда не работает совсем. Как отмечали эксперты, цена на установку системы для жителей Приморья превышает 20 тыс. рублей, что приводит к росту стоимости автомобиля без гарантии корректной работы оборудования.

Как отмечал в 2018 году вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, установка кнопок "ГЛОНАСС" на праворульные автомобили (именно такие ввозятся из Японии) на территории РФ осуществляется не заводом-производителем, и по этой причине эта система не интегрирована в систему безопасности. Эта проблема касается всех территорий, где использование автомобилей с правым рулем имеет широкое распространение.

21 ноября 2018 года Медведев сообщил о решении по ввозу в РФ подержанных автомобилей с правым расположением руля для жителей Дальневосточного федерального округа. По новым временным правилам, жителям ДФО было разрешено ввозить по одному такому автомобиль в год, не оснащая его системой ЭРА-ГЛОНАСС. Такой порядок действовал до 21 ноября 2019 года.

На таможне по-старому

Несмотря на то, что подписанный Медведевым в 2018 году мораторий прекратил свое действие почти две недели назад, активность перевозчиков подержанных японских иномарок во Владивостоке не стихает. Как сообщили ТАСС в пресс-службе владивостокской таможни, прекращение моратория на ЭРА-ГЛОНАСС не отразилось на работе ведомства. Оформление транспортных средств ведется в штатном порядке.

"С 28 ноября по сегодняшний день выпущено в пользование 1053 автомобиля, и выгрузка с судов продолжается. При этом оформлены документы были на 649 автомобилей. Хотя утверждать, что все остальные ждут именно продления моратория, мы не можем", - пояснил представитель таможни Владивостока.

Он добавил, что критичного накопления транспортных средств в зонах таможенного контроля нет. На площадках города еще есть свободные места для размещения.

Машины ждут по дворам

Однако, как рассказал ТАСС старший менеджер компании "Аукцион Авто", занимающейся завозом в Приморье бывших в употреблении (б/у) японских автомобилей под заказ, Антон Ковакин, продления моратория ждут многие.

"Склады, которые раньше закрывали за ненадобностью, сейчас распечатывают и туда ставят машины, на которые пока не могут получить документов. Лаборатория, которая сегодня на весь город одна может выдавать сертификат безопасности транспортного средства (СКБТС), сейчас не дает его машинам без ЭРА-ГЛОНАСС. А без этого не получишь паспорт транспортного средства, и, соответственно, не можешь использовать машину", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые владельцы японских авто даже забирают их из порта без оформления паспорта транспортного средства (ПТС) и ставят их в собственных дворах, привозя на эвакуаторе. Это делается, чтобы не платить за стоянку в порту в ожидании вступления моратория в действие. При этом существовавший в течение последнего года порядок ввоза б/у японских автомобилей в основном устраивает участников рынка и рядовых граждан. По мнению депутата Законодательного собрания Приморского края Дмитрия Новикова, именно в таком виде временный порядок ввоза можно было бы сохранить и даже сделать из него дополнительную дальневосточную льготу.

"Основная проблема нашего региона - демографическая, и чем больше льгот будет у дальневосточников, тем больше здесь будет жителей. И особый порядок ввоза авто без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" - хотя и не панацея, но один из множества стимулов, которые могут повернуть демографическую ситуацию вспять. Поэтому я выступаю за введение этой системы на постоянной основе и в том виде, в котором она сегодня есть", - сказал Новиков в разговоре с ТАСС.

Проблема не решена

Несмотря на заявление Медведева о подписании документа, владельцы японских б/у автомобилей пока не могут получить ПТС без установленной системы, так как таможня пока не вернулась к работе по старым принципам. При этом, как отметил в разговоре с ТАСС председатель Общества защиты автомобилистов Приморского края Дмитрий Пенязь, главная проблема, связанная с системой ЭРА-ГЛОНАСС, так и не решена.

"Техническое состояние оборудования все еще не улучшилось, конфликты остались, и кнопка (системы оповещения - прим. ТАСС) как не работала год назад на японских машинах, так и не работает сегодня. Фактически она просто служит китайским брелоком стоимостью пару десятков тысяч рублей, и решения это проблемы до сих пор не найдено", - говорит эксперт.

Он уверен, что временный порядок ввоза автомобилей на Дальний Восток должен использоваться как мера, позволяющая найти радикальное и исчерпывающее решение технической несовместимости российской системы и японского автопрома. С ним согласен и депутат Госдумы от Приморья (КПРФ) Алексей Корниенко. Утверждение премьер-министром старого порядка ввоза машин еще на год, по его словам, это, с одной стороны, победа, а с другой - напоминание о необходимости серьезно подойти к вопросу самого функционированию устройств.

"Могу поделиться личным опытом: я сам делал тестовые вызовы, пробовал связываться и не получил от оператора никакого ответа. Нужно усовершенствовать всю систему - сделать ее применимой во всех регионах Российской Федерации, ведь не везде есть даже мобильная связь. А принудительно вводимая система должна быть хотя бы нормально работающей на всей территории страны", - сказал он ТАСС.

Он также отмечает, что существующий сегодня как временный порядок вполне может стать постоянным. Депутат рассчитывает, что эта мера будет иметь постоянный или хотя бы более длительный характер, чтобы ее не приходило продлевать раз в год, заставляя переживать переходные периоды.

Государственная автоматизированная система ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система определяет и оперативно передает в службы экстренного реагирования координаты ДТП, что помогает сократить время прибытия бригад служб 01, 02, 03 для оказания первой помощи.