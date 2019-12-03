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Справороссы внесли в Госдуму законопроект об отмене курортного сбора

Отменить сбор предлагается с 1 января 2020 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене курортного сбора с 1 января 2020 года. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"За отмену побора выступают как граждане, так и представители бизнеса, которые вынуждены взимать эту дань с туристов. Реакция закономерна. Ведь сама идея эксперимента нелогична, - цитирует Миронова его пресс-служба. - Как можно для развития отечественных курортов ставить их в заведомо худшие условия по сравнению с иностранными конкурентами?".

Парламентарий считает, что отечественные курорты проигрывают зарубежным по соотношению цены и качества, а курортный сбор только "усугубляет это положение". "Мы убеждены, что это ненужный финансовый барьер на пути развития внутреннего туризма, нашей инициативой предлагаем его устранить", - заключил глава фракции.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае.

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Россия
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