Что получают авторы изобретений в России? Почему где-то много, а где-то ничего?

В одной компании инженеру, создавшему хорошую разработку, дают премию и должность повыше. В другой — ничего или символическую тысячу рублей. Как так вышло? Что должен получать изобретатель по закону?

Увеличение числа изобретений — одна из целей госпрограммы "Цифровая экономика", принятой в 2017 году. Ранее в этом тексте мы разбирались, сколько ежегодно в стране регистрируется изобретений и что мешает делать больше. Одна из помех, по словам экспертов, — то, что работодатели часто никак не мотивируют сотрудников. Сейчас, по оценкам Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), не более 5% компаний в России платят именно за новаторство. Тогда, скажем, инженер знает, что если он создаст что-то прорывное, то ему выплатят хорошую премию (как минимум, а как максимум — он будет получать прибыль от использования своей идеи). В большинстве организаций он, несмотря на то что имеет законное право, может получить символическую сумму или не получить ничего. Мы выяснили у Роспатента и ВОИР, почему так происходит, поговорили с компаниями, которые имеют системы мотивации, что это им дает, и узнали у разработчиков, чего они ждут, создавая новации. "Яндекс". Изобретатель может стать руководителем Начнем с компаний, которые поощряют изобретателей. Что это за организации, которые платят там, где большинство не платит? Часто это крупные технологические компании, где всегда ищут талантливых специалистов и не скупятся на "плюшки" (от бесплатных обедов до займов на покупку жилья), чтобы те хорошо работали.

В "Яндексе" патентный отдел появился в 2012 году. В 2017 году компания была в топ-5 по числу патентов в России. Большинство известных сервисов "Яндекса" выросло из инициатив разработчиков. Любой сотрудник может прийти в комитет по экспериментам, там его выслушают топ-менеджеры компании, если им понравится идея, он получит финансирование. "Потом раз в полгода мы проводим обзор таких проектов и смотрим, как они развиваются. Эксперимент может превратиться в направление или стать подразделением существующего сервиса. Какие-то эксперименты закрываются или переформатируются. Сейчас у нас десятки разных экспериментов, и почти каждую неделю рассматриваются новые", — рассказывает Елена Богданович, старший HR и бизнес-партнер поискового портала в "Яндексе". Потом автор идеи может возглавить направление. Так было с каршеринговым сервисом "Яндекс.Драйв".

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"Менеджер по продукту "Яндекс.Карты" Антон Рязанов загорелся идеей создать каршеринг, потому что сам им пользовался, — продолжает Елена Богданович. — В свободное время вместе с коллегами из своей команды он изучал рынок. Они собрали много информации, построили бизнес-модель, подготовили глубоко проработанную презентацию и пришли в комитет по экспериментам, в который входит топ-менеджмент компании. Первая презентация была осенью 2017 года, в декабре запустили бета-версию для сотрудников и уже в феврале представили сервис пользователям. Сегодня "Драйв" — второй в мире каршеринг по размеру флота. Среди других успешных экспериментов — "Яндекс.Дзен". И "Яндекс.Такси" когда-то начиналось в качестве эксперимента". И еще каждая идея проверяется на патентоспособность. Если комитет решает зарегистрировать изобретение в Роспатенте, то разработчик получает премию (ее размер в компании не раскрывают). Росатом. Премии для изобретателей Также изобретателей мотивируют в компаниях, у которых есть обязательства перед государством по развитию технологий. Некоторые из них придумывают поощрения, опираясь на опыт СССР, где изобретений было гораздо больше (в 1985-м зарегистрировано более 70 тыс. патентов).

Сколько изобретений в России? В 2018 году в Роспатент подали 36 454 заявки на регистрацию изобретений. Это более чем на тысячу заявок больше, чем годом ранее. Не все от российских изобретателей. Иностранные компании тоже патентуются в России. Число заявок от россиян — 23 996. В прошлом году было 22 777. При этом снизилось количество заявок по международной патентной системе (предприниматели подают их, когда выводят продукт на зарубежные рынки) — 963, что на 9% меньше, чем в 2017 году. Для сравнения: в 1985 году советские изобретатели подали 73 275 заявок.

Источники: Роспатент, ВОИР. Продолжение

"В СССР на заводах работали бюро по рационализации и изобретательству (БРИЗ). Они отвечали за то, чтобы сотрудники создавали инновации: помогали оформлять документы на изобретения, рационализаторские предложения и полезные модели. Составляли списки тем (их называли "темники"), нужных производству. Следили, чтобы планы выполнялись. Ругались с руководителями подразделений, которые тормозили внедрение. Сегодня БРИЗов нет, но кое-где работают аналоги. Например, в некоторых компаниях Росатома (корпорация на первом месте в стране по числу патентов) есть планы по изобретениям и системы мотивации", — рассказывает Антон Ищенко, председатель ВОИР.

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Полтора года назад в компании "Дедал" (входит в Росатом, производит системы безопасности, находится в ОЭЗ "Дубна") ввели поощрения для сотрудников, которые создают изобретения, полезные модели и программы ЭВМ. Сейчас каждый месяц здесь получают минимум один патент. "Предложить разработку может любой, обычно это делают сотрудники из научного блока: инженеры, программисты, научные сотрудники. Автор получает две выплаты. Первую — когда его разработка официально становится изобретением или полезной моделью и получает патент в Роспатенте. Вторую — когда его решение внедряется в производство. Каждая выплата равна среднемесячной зарплате на предприятии — мы не раскрываем точные цифры, но это хорошая мотивация. У нас нет цели получить как можно больше патентов, цель — улучшить производительность. Сейчас 80% запатентованных разработок внедряется", — говорит Сергей Козлов, замгендиректора по научной части (НИОКР) компании "Дедал". Один из изобретателей в "Дедале" — Александр Медовников, выпускник государственного университета "Дубна". Он вместе с двумя коллегами придумал, как добавить микроГЭС (гидроэлектростанцию) в заграждение для подводных объектов.

"Иногда такие заграждения устанавливаются в тех местах, где нет энергоснабжения. Внедрять модуль с микроГЭС целесообразно, если барьер совмещен с системами сигнализации и освещения", — уточняет он. Когда технология получила патент, ему выплатили вознаграждение. Но для него важнее то, что наличие патента поможет поступить в аспирантуру. "Патент дает пять баллов при поступлении, — объясняет Александр Медовников. — Для поступления в аспирантуру, как правило, баллов, полученных при сдаче экзаменов, не хватает из-за высокого конкурса. Вот тогда на помощь и приходят дополнительные баллы, которые можно получить за научные достижения". Ростех. Можно получить грант и новую должность Сейчас основная роль Ростеха — выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ). Но в будущем ГОЗ снизится. Правительство поставило компании задачу выпускать больше гражданской продукции — от мобильных телефонов до автомобилей. К 2025 году планируется довести долю товаров для потребителей до 50%. Чтобы заниматься масс-маркетом, нужны новые идеи и изобретения.

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"Для нас важно производить не просто кастрюли или резиновые мячи, а высокотехнологичные продукты, — уточняет Елена Романова, гендиректор Академии компании. — Поэтому необходимы квалифицированные специалисты, способные создавать и продвигать такие продукты на рынки. Бизнес-акселератор и программа "Вектор" помогают Ростеху решить нехватку таких кадров". Работник может пройти обучение в акселераторе, конкурс с отборочными турами, а в итоге получить финансирование на создание продукта. Программа начала работу в прошлом году. В сентябре 2019 года пять сотрудников получили гранты. "Заявки подали 4 тыс. человек. На первом этапе "Вектора" мы работали с 600 идеями, 120 из них были доработаны до уровня презентаций. В финал вышли 15 команд. Наконец определили пять команд, которые получили 100 млн рублей на реализацию своих проектов на предприятиях Ростеха", — говорит Елена Романова. Евгений Хотулев, ведущий инженер научно-технического отдела АО "Спецмагнит" (холдинг "Росэлектроника"), вместе с командой получил грант в 40 млн рублей на разработку технологии производства тонкопленочных постоянных магнитов. "Постоянные магниты установлены во многих приборах — в электробритвах, смартфонах, микроволновках, электродвигателях и во многих других устройствах. В смартфонах они установлены в динамиках, датчиках положения и миниатюрных двигателях, которые создают вибрацию при звонке. Сейчас есть глобальный тренд на миниатюризацию устройств — все гаджеты становятся меньше, легче. На рынке востребованы постоянные магниты толщиной до 1 мм. Например, в последнем IPad Pro 98 миниатюрных магнитов", — объясняет он.

Идея у инженера появилась в процессе работы. Вообще-то изобретать — это ее часть. Отдел, где работает Хотулев, создает новые материалы и собственно технологию производства постоянных магнитов. Участие в акселераторе стало для него выгодным делом — он не только выиграл грант, но и получил повышение по службе.

Какие российские организации получают больше всего патентов? 1. Государственная корпорация по атомной энергии Росатом — 203. 2. Татнефть имени В.Д. Шашина — 162. 3. Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) — 154. 4. Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина — 151. 5. Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева — 121. 6. Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) — 120. 7. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина —119. 8. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского — 118. 9. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации —116. 10. Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики — 114.



Источник: Роспатент, по данным за 2018 год. Продолжение

Что работодатель должен изобретателю? Изобретатели, о которых мы рассказали, получили премии за разработки. А еще кто-то из них продвинулся по служебной лестнице. Но как понять, много это или мало? Может быть, разработчику переплатили? Или должны дать намного больше? Сегодня трудно определить, что конкретно должен работодатель сотруднику, потому что в законах есть пробелы. Разберемся, чего в них не хватает для ясности. Служебные изобретения (то, что создали на работе) регистрируются в Роспатенте так: разработчик — автор патента, а предприятие — правообладатель. Когда патент на изобретение принадлежит работодателю — юрлицу, автор обладает следующими правами: право признаваться автором, его нельзя передать другому лицу, от него нельзя отказаться;

право на вознаграждение от работодателя. Это гарантировано автору ст. 1370 Гражданского кодекса РФ. А ст. 1406.1 разъясняет, что он может обратиться в суд, если его права нарушены. Постановление правительства №512 разъясняет, сколько работодатель должен выплатить. За само изобретение, при условии, что оно запатентовано, положено 30% от средней зарплаты. За использование разработки — сумма в размере средней зарплаты. "Но закон не запрещает работодателю и работнику заключить отдельный договор на этот счет. На практике он может называться, например, "Договор с автором служебного изобретения", — рассказывает Людмила Космовская, адвокат. И вышеперечисленные правила о вознаграждениях не действуют, если в договоре установлен другой размер выплаты — он может быть меньше.

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"У нас в стране нет минимального порога вознаграждения — суммы, меньше которой работодатель не имеет права указать в договоре. То есть он может указать 10–20 рублей. Ну или тысячу рублей, что тоже символические деньги, — объясняет Антон Ищенко, председатель ЦС ВОИР. — Так поступает, по нашим оценкам, порядка 95% компаний в России, таких примеров много в вузах и НИИ. И в договоре с инженером или исследователем могут быть указаны именно такие условия". "Работодатель чаще всего находится в "сильной" позиции, поэтому он может вынудить работника подписать договор на заведомо невыгодных условиях. Например, включить вознаграждение за служебное изобретение в состав заработной платы. Еще сегодня не определен порядок подготовки документов для подачи заявки на патент. Работники часто самостоятельно занимаются их подготовкой в ущерб рабочему или личному времени. Не определена доля авторов в дальнейшей прибыли от использования их изобретения. Как показала практика, постановление правительства, касающееся выплаты вознаграждений, не решает этих противоречий", — продолжает Григорий Ивлиев, руководитель Роспатента. "Обычно руководители объясняют, что сотрудники, скажем, инженерного подразделения получают зарплату как раз за то, что создают новые технологии. С одной стороны, их логику можно понять. Но с другой — два аргумента против. Первый — закон говорит о том, что работник должен получать отдельное вознаграждение за создание чего-то значимого. Второй — такая позиция не способствует тому, чтобы сотрудники старались изобретать. Опыт развитых стран, где много изобретений, — США, Германии, некоторых стран Азии — показывает, что нужно платить за новации, даже если изобретать — это его работа", — уточняет Антон Ищенко.

Что получают авторы изобретений в других странах? В США (закон о трансфере федеральных технологий, 1986 год) — не менее 15% роялти от передачи по лицензиям созданных технологий.

Во Франция (Схема S.А.I. Служба коммерческого и промышленного характера) — 50%.

В Германии (Модель Макса Планка) — одну треть (33,3%) от передачи технологии.

В СССР (закон "Об изобретениях в СССР") автор изобретения получал не менее 20% от выручки в результате продажи лицензии и 15% прибыли, ежегодно получаемой от использования технологии (в течение всего срока действия патента). Источник: Российский экспортный центр, 2018 год. Продолжение

Изобретатель может обратиться в суд, если его вклад проигнорировали, но это дорого, так мало кто поступает. "Суды идут годами, в настоящее время не больше нескольких десятков дел на всю страну по этому вопросу. Причем часто это старые прецеденты. Например, изобретатель судится с нефтяным заводом из Башкирии за то, что тот перестал выплачивать ему авторское вознаграждение, договор о котором был заключен еще в 1993 году", — говорит Ищенко.

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Вдобавок, по его словам, даже та сумма, которая рекомендована в постановлении правительства, не слишком значительная мотивация. "В СССР автор изобретения мог получить вознаграждение, которое позволяло купить машину или дачу", — сравнивает Антон Ищенко. Один из ярких примеров того, как ученый заработал и получил славу, — история Юрия Гуляева — теперь заслуженного академика РАН. Но тут надо уточнить, что речь не о рядовой новации (вроде как улучшить скорость станка), а о реальном прорыве. "Его изобретение — миниатюрный преобразователь радиоволн в акустическую волну — сейчас есть в каждом телевизоре, радиоприемнике, смартфоне, — продолжает руководитель ВОИР. — На авторское вознаграждение он купил автомобиль, а за продажу лицензии на эту технологию японцам коллектив авторов получил гонорар 50 тысяч рублей — по тем временам баснословные деньги".

Какие компании патентуют больше всего разработок в сфере искусственного интеллекта? Больше всего патентных заявок в области ИИ у компании IBM (8290 изобретений). На втором месте Microsoft (5930). Далее Toshiba (5223), Samsung (5102) и японский производитель техники и софта NEC (4406 изобретений). Еще авторы рейтинга выделяют Государственную электросетевую корпорацию Китая (входит в двадцатку): с 2013 по 2016 год число патентных заявок от нее росло в среднем на 70% в год. Источник: Всемирная организация интеллектуальной собственности, доклад "Тенденции развития технологии" 2019 года. Продолжение

Можно ли быть в России независимым изобретателем? Обычно разработчики, у которых есть инновационные идеи, но нет желания работать на корпорацию, становятся предпринимателями. Что в таком случае получает изобретатель? И от кого? Максим Абаляев — основатель стартапа "Веримаг"(совместно с Денисом Ионовым), резидент "Сколково" — как раз независимый изобретатель. Он создал платформу Verimag для школьных (и вообще любых образовательных) классов, где ученики и учитель передают друг другу информацию через планшеты без доступа в интернет. Абаляев запатентовал решение — протокол связи, который позволяет гаджетам связываться друг с другом таким образом. Дважды его изобретение становилось лучшим на конкурсах. Он был лауреатом премии ВОИР и Евразийской премии в прошлом и текущем годах.

Победители таких премий не получают деньги, уточняет Абаляев. "В первом случае мне дали грамоту, во втором — грамоту и медаль. Но благодаря тому, что мы резиденты "Сколково", нам по программе технопарка возместили 80% затрат на патент — то есть мы вернули 400 тыс. рублей из 600 тыс., которые потратили, чтобы зарегистрировать изобретение в России, в СНГ, в Евразии и в США. В Штатах заявка уже опубликована в патентном ведомстве", — объясняет он. П​​​​атент нужен стартапу, чтобы привлечь инвесторов. "Тот, кто вкладывает деньги в компанию, должен знать, что имеет дело с уникальной разработкой, — объясняет Максим Абаляев. — Можно еще продавать лицензии на использование технологии. Наличие патента улучшает позиции на венчурном рынке. Но даже статус лауреата премий за лучшее изобретение не дал мне право на получение какого-либо гранта или денежной субсидии. Я считаю, это неправильно и должно поменяться на законодательном уровне. Изобретатель может тормозить со внедрением, потому что у него нет денег. Ему нужно найти инвесторов, переговоры с ними могут длиться месяцы, годы. В это время разработчики в другой стране, где есть такая поддержка, создают похожую новацию, получают грант, тратят его на тесты, доработку и выигрывают на рынке". Хотя при этом в России есть льготные кредиты с господдержкой для авторов патентов из малого и среднего бизнеса — банк может выдать заем под залог прав на интеллектуальную собственность (ИС). Это совместная программа Минэкономразвития и Корпорации МСП. Таким образом они хотят простимулировать предпринимателей идти в Роспатент. Сегодня многие просто не регистрируют свои новаторские разработки. Что должно измениться? Чтобы выполнить планы по росту прорывных идей, нужно менять законы, считают в ВОИР и Роспатенте. Они создали законопроект (документ есть в распоряжении ТАСС) о служебных изобретениях. Что именно предлагается: минимальный размер вознаграждения за создание служебного изобретения не должен быть ниже средней месячной зарплаты сотрудника;

вознаграждение не может быть включено в состав зарплаты или иных выплат работодателя;

вознаграждение работодатель должен выплатить не позднее чем через три месяца со дня использования решения;

если работодатель — государственная научная или образовательная организация, которая распоряжается исключительным правом на изобретение, размер вознаграждения автора должен составлять не менее 30% поступлений по договорам о распоряжении исключительным правом.

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