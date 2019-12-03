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"Россети" рассматривают возможность модернизировать электросети Кубы

Речь идет и о внедрении систем автоматизации

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Россети" намерены изучить возможность строительства и модернизации объектов электросетевого комплекса Кубы, в том числе в части внедрения систем автоматизации. Об этом говорится в сообщении компании по итогам подписания меморандума о взаимопонимании с кубинской государственной энергетической компанией Union Electrica de Cuba (UNE).

Документ подписали генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и глава UNE Хорхе Эрнандес.

"Стороны намерены изучить возможность строительства новых и модернизации существующих инфраструктурных объектов электросетевого комплекса Кубы, в том числе в части внедрения систем автоматизации", - говорится в сообщении.

"Россети" и UNE также планируют организовать обмен опытом по обучению, подготовке и переподготовке персонала на базе корпоративных учебных центров российской группы. Для этих целей компании в ближайшее время разработают дорожную карту сотрудничества и сформируют рабочую группу для реализации положений меморандума.

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КубаРоссия
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