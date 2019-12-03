Депутаты Рады создали межфракционную группу для борьбы с "энергоэкспансией РФ"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов парламента Украины создали межфракционное объединение, целью которого провозгласили борьбу с "российской энергетической экспансией". Об этом сообщила во вторник украинская газета "Деловая столица".

"Создаем межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", - заявил один из основателей группы Михаил Бондарь, депутат от партии "Европейская солидарность", лидером которой является бывший украинский президент Петр Порошенко. Бондарь добавил, что целью объединения является "противодействие энергетическому шантажу" со стороны России и действиям отдельных депутатов, которые, по его мнению, работают против интересов Украины.

В стремлении "уничтожить энергетическую безопасность Украины" Бондарь обвинил главу комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Геруса. Поводом для такого обвинения стал принятый Радой с подачи Геруса закон, разрешающий импорт электроэнергии из России.

В свою очередь другой представитель объединения, депутат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб, заявила о необходимость "защитить" украинскую энергетическую систему от "угроз" со стороны России, которая, по ее мнению, пытается захватить украинский рынок, поставляя в страну дешевую электроэнергию. Гриб до избрания депутатом работала в ведущей украинской энергетической компании ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.

Депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что члены объединения намерены выяснять причины "провала" плана по интеграции украинской энергосистемы с европейской.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. В конце ноября принадлежащие ДТЭК теплоэлектростанции Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская (Днепр) остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии. Как заявили руководители энергетических компаний, возобновление импорта электроэнергии привело к нерентабельности работы ТЭС. С призывом к власти прекратить импорт электроэнергии выступила также Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

В начале ноября в киевском аэропорту Борисполь произошла драка между Герусом и скандально известным лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Тот специально прибыл в аэропорт, чтобы лично высказать главе комитета претензии относительно импорта электроэнергии из РФ. Герус заявил, что Ляшко защищает интересы Ахметова.