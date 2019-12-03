Банки могут раскрыть демократам в Конгрессе данные о финансах Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд второго округа США, рассматривающий дела в штатах Нью-Йорк, Вермонт и Коннектикут, подтвердил право Палаты представителей Конгресса США требовать от германского Deutsche Bank и американского банка Capital One финансовую документацию президента США Дональда Трампа, членов его семьи и находящихся под их контролем компаний. Об этом сообщила во вторник телекомпания СNN.

"Заинтересованность комитетов [Конгресса] в осуществлении их конституционных законодательных полномочий в значительно большей степени отвечает общественным интересам, чем последствия, которые могут возникнуть у главы администрации в результате того, что его внимание будет отвлечено из-за раскрытия содержания его частных финансовых операций", - привела телекомпания выдержку из постановления апелляционного суда, расценив его как "серьезный удар" по попыткам Дональда Трампа блокировать доступ к его финансовой документации.

По данным газеты The New York Times, в мае нынешнего года суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск президента США, членов его семьи и группы компаний Trump Organization, просивших наделить банки правом не передавать Конгрессу информацию об их финансах. Судья Эдгардо Рамос отказался заблокировать исполнение повесток, направленных финансовым учреждениям из спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы - Адам Шифф и Максин Уотерс.

В марте The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил Трампу за несколько лет кредиты на сумму свыше $2 млрд. Это произошло до избрания Трампа на пост президента.