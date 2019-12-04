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"Известия": рыболовы из ДФО попросили снизить тарифы на электроэнергию для бизнеса

Соответствующее письмо Союз рыболовецких колхозов направил в Совет Федерации
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Союз рыболовецких колхозов обратился к Совету Федерации с просьбой снизить тарифы на электроэнергию для бизнеса. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на письмо рыболовов.

В письме уточняется, что стоимость электроэнергии для бизнеса в субъектах Дальнего Востока существенно различается. "Стоимость экономически обоснованного тарифа на электроэнергию, поставляемую ООО "Охотскэнерго" предприятиям в первом полугодии 2019 года составляет 33,08 рубля/кВт/ч, в то время как для населения применяется льготный тариф 3,10 рубля/кВт/ч. Если же сравнивать указанный тариф на электроэнергию с льготным тарифом для судоремонтных предприятий соседнего Приморского края, которым пользуются все предприятия отрасли, то он не превышает 7,00 рублей/кВт/ч", - говорится в документе, который есть у "Известий". В Минвостокразвития газете подтвердили, что планы по совершенствованию этого механизма обсудят в 2020 году.

Автор письма, председатель правления хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова также отметила, что решение вопроса в Хабаровском крае осложняется дефицитом регионального бюджета. По ее словам, развитие ветро- и гидроэнергетики могло бы улучшить ситуацию с тарифами, но это достаточно сложный процесс. "Нам предлагали, например, купить плавучие и ветряные станции. Но это очень дорого и пока не представляется возможным", - пояснила она.

В Минвостокразвития газете отметили, что в Хабаровском крае тарифы и так ниже среднероссийских, а также субъектам предоставлена возможность выделять субсидии из региональных бюджетов. "Учитывая дефицитность региональных бюджетов, Минвостокразвития направило в Минэнерго позицию о необходимости включения в механизм выравнивания тарифов до среднероссийского уровня всех энергорайонов, работающих изолированно от Единой энергетической системы (ЕЭС) России и Объединенной энергетической системы (ОЭС) Востока", - сообщили газете в пресс-службе ведомства.

В Минэнерго "Известиям" сообщили, что не занимаются этим вопросом. "Тарифная политика - зона ответственности наших коллег из Федеральной антимонопольной службы (ФАС)", - сказали в ведомстве.

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