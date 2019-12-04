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Hyundai Motor к 2025 году инвестирует $17 млрд в производство электромобилей

Также компания планирует повысить коэффициент операционной прибыли до 8%

СЕУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Компания Hyundai Motor, крупнейший южнокорейский автопроизводитель по объему продаж, к 2025 году инвестирует в развитие производства 61 трлн вон ($51 млрд). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении руководства компании.

Цель масштабных инвестиций - повышение конкурентоспособности существующего бизнеса и создание новых возможностей за счет инвестиций в технологии будущего. В частности, 20 трлн вон ($17 млрд) будет потрачено на разработку, усовершенствование и производство беспилотных и электрических автомобилей.

Компания также отмечает, что к 2025 году планирует повысить коэффициент операционной прибыли с нынешних 5% до 8%.

Теги
Республика Корея
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