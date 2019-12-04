Бюджет Сахалинской области на 2019 год увеличивается почти на 3 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет по бюджету и налогам Сахалинской областной думы в среду рассмотрел и согласовал поправки в бюджет региона на этот год, предусматривающие увеличение доходов более чем на 2,9 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе островного парламента.

"Доходная часть региональной казны увеличивается на 2 млрд 961 млн 410 тыс. рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщили ТАСС в думе, дополнительные средства получены в основном за счет поступлений по налогу на прибыль организаций, а также других налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, за счет переноса сроков строительства некоторых объектов и экономии при проведении конкурсных процедур увеличивается финансирование ряда региональных государственных программ. Теперь благодаря дополнительным доходам увеличатся расходы по разделам "ЖКХ", "Образование", "Физическая культура и спорт", "Межбюджетные трансферты общего характера". Основная часть дополнительных доходов пойдет на сокращение бюджетного дефицита.

С учетом изменений объем доходов сахалинского бюджета на 2019 год составит более 180 млрд 120 млн 761 тыс. рублей, расходов - 185 млрд 714 млн 846 тыс. рублей. При этом дефицит составит более 5 млрд 594 млн 84 тыс. рублей. Основными источниками внутреннего финансирования дефицита станут остатки средств на счетах.

В ближайшее время поправки в бюджет будут рассмотрены депутатами думы на очередном заседании.

Бюджет 2020-2022 годов

В начале ноября в Сахалинской областной думе ТАСС сообщали, что проект бюджета на будущий трехлетний период (2020 год и плановый период 2021-2022 годов) уже рассмотрен комитетом по бюджету и налогам и рекомендован для принятия депутатам. Доходная часть бюджета региона на 2020 год запланирована в сумме 162,5 млрд рублей, 106 млрд рублей из этой суммы составят поступления от нефтегазового сектора. Расходы в 2020 году, предварительно, запланированы на сумму 166,2 млрд рублей. Основными источниками внутреннего финансирования дефицита станут остатки средств на счетах.

При этом 94 млрд рублей в 2020 году планируется направить на социальную сферу. На социальную защиту намерены направить 30,6 млрд рублей. Это позволит обеспечить более 200 мер поддержки для около 180 тыс. человек. На образование выделили 28,6 млрд рублей. Эти средства направятся на оплату труда педагогов и учебные расходы в 170 детских садах и 158 школах, а также на капитальный ремонт и благоустройство территорий детских садов и школ. Помимо этого, будут проведены региональный чемпионат по стандартам WorkldSkills Russia и чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Третьим пунктом по количеству расходуемых бюджетных средств станет здравоохранение, на него определено 24 млрд рублей. В 2020 году увеличатся расходы на лекарственное обеспечение региональных льготников, на капитальный ремонт и закупку оборудования для государственных учреждений здравоохранения.