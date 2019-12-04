МЭР: полномочия ЦБ при реформе госконтроля будут определены отдельным законопроектом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полномочия Банка России в связи с реализацией реформы контрольно-надзорной деятельности будут определены отдельным законопроектом, путем внесения изменений в соответствующее законодательство, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Разработанный министерством законопроект о госконтроле внесен 2 декабря в Госдуму.

Законопроект предусматривает 35 видов госконтроля, которые не подпадают под реформу контрольно-надзорной деятельности, в том числе из-под его действия выводятся основные функции Центрального банка России и ФАС.

Это связано, в первую очередь, с особым статусом Банка России в системе госорганов, а также с наличием отдельного федерального закона, регулирующего деятельность ЦБ. Реформа в сфере полномочий регулятора будет осуществляться отдельно, путем внесения изменений в соответствующие законы, отметили в пресс-службе министерства.

"Выведение из-под действия законопроекта видов контроля, осуществляемых Банком России, связано как с особым статусом Банка России в системе государственных органов, так и с наличием особого регулирования в сфере осуществления полномочий Банка России, установленного Федеральным законом "О Центральном банке (Банке России)". При обсуждении вопроса на заседании Правительства Российской Федерации была достигнута договоренность о том, что реализация реформы в сфере полномочий Банка России будет оформляться путем внесения изменений в соответствующее законодательство", - говорится в сообщении министерства.

Из-под действия законопроекта выводится деятельность ЦБ по надзору за кредитными организации и банковскими группами, некредитными финансовыми организациями, а также надзор в сфере корпоративных отношений акционерных обществ. О каких именно изменениях в законодательстве по отношению к деятельности финансового регулятора идет речь, представитель министерства не уточнил.

В пресс-службе Центрального банка отказались от комментариев, ссылаясь на слова председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ нужно вывести из-под действия законопроекта, так как его деятельность регулируется отдельным законодательством.

"Регуляторная гильотина" не для ФАС

Согласно законопроекту, большинство контрольно-надзорных функций Федеральной антимонопольной службы (ФАС) будут также выведены из-под "регуляторной гильотины". В пресс-службе Минэкономразвития ТАСС сообщили, что это связано с наличием процедур "характерных только для ФАС России".

"Решение об исключении из сферы применения законопроекта большинства видов государственного контроля (надзора), осуществляемых ФАС России, было принято при рассмотрении законопроекта в правительстве Российской Федерации. Основными аргументами были: наличие отраслевого процедурного регулирования по указанными видам государственного контроля (надзора) и наличие специальных процедур, характерных только для ФАС России", - говорится в сообщении.

Представитель министерства уточнил, что к таким процедурам относятся рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства, жалоб на действия заказчиков в процедуре госзакупок.

"Указанные специальные процедуры характеризуются применением принципа состязательности, когда в рамках процедуры контрольно-надзорного органа по сути осуществляется спор хозяйствующих субъектов", - отметил представитель министерства.

В пресс-службе антимонопольного регулятора пояснили ТАСС, что контроль за деятельностью регулятора по-прежнему будет лежать на суде и прокуратуре.

О законопроекте

Проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" разработан Минэкономразвития России в рамках реализации плана мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины" - отмены неактуальных требований для бизнеса. Документ устанавливает, в том числе, процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, определяет перечень оснований для открытия контрольно-надзорного производства и определяет критерии эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Законопроектом также предлагается ввести новые виды контроля - контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры - например, рекомендации. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, говорится в законопроекте.

В понедельник правительство также внесло в Государственную думу законопроект "Об обязательных требованиях", который также входит в реформу контрольно-надзорной деятельности.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.