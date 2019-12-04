Минкавказ выступит с инициативой создания в СКФО совета предпринимателей

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа выступит с инициативой создания совета бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Идея родилась во время круглого стола на форуме "Инвестируй в Кавказ", сообщила в среду ТАСС заместитель министра Ольга Рухуллаева.

"Идея появилась спонтанно на совещании, мы должны обсудить ее в министерстве. Тем не менее в том или ином виде площадка, на которой можно было бы обсуждать какие-то перспективы, была бы для нас полезна. Руководители предприятий также увидели интерес в этом, есть общее понимание", - сказала она.

В рамках форума состоялась встреча властей и бизнеса, на которой обсуждались перспективные направления развития округа. "Мы впервые собрали площадку, где обсуждали задачи и перспективы развития с тем бизнесом, который добился чего-то на Северном Кавказе и, главное, глубоко видит существующие проблемы и перспективы развития <…> Думаю, вместе мы можем вырабатывать решения, которые могут быть применимы", - сказала замминистра.

По словам Рухуллаевой, есть разные варианты площадки для создания совета, в частности при министерстве. "Была идея создать ее при Корпорации развития Северного Кавказа, это мы обсудим", - добавила она.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в мероприятиях форума участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".