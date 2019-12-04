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Дума освободила ИП от дополнительных штрафов за нарушение сроков подачи документов в ПФР

Согласно закону, административная ответственность теперь не коснется "граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, который позволит освободить индивидуальных предпринимателей, работающих без образования юридического лица, от административного штрафа за нарушение сроков подачи данных в Пенсионный фонд РФ (ПФР), если ранее они уже были привлечены к ответственности по закону об индивидуальном пенсионном учете.

Согласно действующим нормам Кодекса об административных правонарушениях, непредоставление в ПФР в срок или отказ предоставить требуемые сведения либо же их искажение влечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

Однако постановлением Конституционного суда от 4 февраля 2019 года данная статья признана не соответствующей. Основному закону страны, так как в нынешней редакции она позволяет привлекать к административной ответственности как должностных лиц, так и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в отношении которых ранее уже были приняты меры в связи с теми же обстоятельствами в рамках закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Согласно принятому Госдумой закону, административная ответственность теперь не коснется "граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица".

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