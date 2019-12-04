Правительство Украины решило провести аудиторскую проверку "Нафтогаза"

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение провести аудиторскую проверку деятельности компании "Нафтогаз Украины" за 2019-2020 годы. Текст соответствующего распоряжения, подписанного премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, опубликовал в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Назначить ООО "Делойд энд туш Юкрейниан сервисез компани" субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности АО НАК "Нафтогаз Украины" за 2019-2020 годы", - говорится в тексте распоряжения.