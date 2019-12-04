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Депутат Рады: премьер Украины опроверг данные о готовящейся смене руководства "Нафтогаза"

Член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев будет работать до конца своего контракта

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что принято политическое решение о смене руководства компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Я задал вопрос Гончаруку по поводу того, будут ли менять руководство "Нафтогаза". Премьер-министр заявил, что политического решения о смене руководства "Нафтогаза" нет. Поэтому Коболев (глава "Нафтогаза" - прим. ТАСС) будет работать до конца своего контракта", - утверждает депутат.

В понедельник, 2 декабря, глава Минэнерго заявил о готовящейся смене руководства и наблюдательного совета "Нафтогаза" и других стратегических компаний. Он, в частности, сообщил что это будет касаться менеджмента "Нафтогаза", а также оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго". Новое руководство будет избираться на конкурсной основе, добавил министр.

Между тем уже 3 декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг утверждение своего коллеги, заявив, что по "Нафтогазу" никаких "изменений нет и не будет" - ни в части смены правления, ни касательно наблюдательного совета компании.

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Украина
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