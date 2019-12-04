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Мутко: приоритетными для господдержки на Северном Кавказе будут малый бизнес и туризм

По словам зампреда правительства России, за последние годы туристические центры созданы практический в каждой республике Северного Кавказа

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Приоритетом в государственной поддержке регионов Северного Кавказа будут малый бизнес, а также туристическая отрасль, сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко на главном пленарном заседании бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ".

"Наши инвестиции будут направлены на поддержку малого бизнеса, туристического потенциала, за последние годы созданы туристические центры практический в каждой республике [Северного Кавказа], эта работа будет продолжаться. Турпоток увеличивается практически на 13-20% каждый год", - сказал он.

Институты развития, работающие на Северном Кавказе, инвестируют средства в развитие человеческого капитала в округе - повышение доступности и качества образования, создание рабочих мест, отметил Мутко. "Социальная сфера, возможность получать качественное образование, социальные, медицинские и иные услуги, инфраструктура, поддержка малого бизнеса <...> Ничто не препятствует развитию бизнеса, инвестиции государственные есть, надо этим шансом всем воспользоваться, чтобы мы ощутили реальные изменения в социальной сфере", - добавил он.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. 

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияСеверный КавказСКФО
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