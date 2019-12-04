Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Верховная рада запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Соответствующий законопроект во втором чтении "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" поддержали 274 депутата при минимально требуемых 226.

Во время рассмотрения правок к этому закону депутаты одобрили предложение главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о запрете импорта электроэнергии из России. "Правка носит запрещающий характер <...> По двусторонним договорам невозможно будет получать электроэнергию из РФ", - сказал он на заседании.

Депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько раскритиковал решение запретить импорт лишь из России, поскольку поставки российской электроэнергии, по его мнению, смогут идти и через Белоруссию. "Остается возможность экспорта из Белоруссии, по сути, российской электроэнергии", - сказал он.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. По данным украинских СМИ, с 1 декабря импорт электроэнергии из Белоруссии был прекращен из-за ее высокой стоимости. Между тем, поставки из РФ продолжаются - около 16 МВт ночью и до 300 МВт днем.

В конце ноября принадлежащие украинской компании ДТЭК теплоэлектростанции Бурштынская и Приднепровская остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии. Как заявили руководители энергетических компаний, возобновление импорта электроэнергии привело к нерентабельности работы ТЭС. С призывом к власти прекратить импорт электроэнергии выступила также Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

В новость были внесены изменения (14:13 мск) - добавлены подробности.