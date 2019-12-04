Полпред в СКФО призвал банки быть лояльнее к бизнесу на Северном Кавказе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Банкам следует быть более лояльными при кредитовании малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе, заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников в среду в ходе пленарного заседания IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ".

"Для нас важно, чтобы банки тоже поняли, что Кавказ - уже другой, и в кредитовании малого и среднего бизнеса быть более лояльными. Потому что во многих банках, к сожалению, по кредитам до 100 млн рублей принимается решение в Москве. Это старый подход, нам надо его менять", - сказал Матовников.

Он добавил, что основными направлениями развития бизнеса в СКФО сегодня являются туризм и сельское хозяйство. "Я считаю, что это точки роста. По туризму мы имеем большой потенциал, который надо развивать, но по сельском хозяйству благодаря сформированным новым подходам мы двинулись вперед по всем показателям", - отметил полпред, добавив, что в регионах СКФО государством создана "стабильная правовая платформа для привлечения инвестиций".

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Минеральных Водах 3 и 4 декабря, он собрал более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе, которая проходит в Минеральных Водах со 2 по 5 декабря. Она также включает в себя форум "Российский Кавказ", съезд лидеров "Опоры России" и предпринимательский форум "Мой бизнес".

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".