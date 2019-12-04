Госдума одобрила в I чтении изменения в порядке заключения контрактов в сфере госзакупок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное согласование с контрольным органом заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания процедуры закупок несостоявшейся. Документ был разработан Минфином России и внесен правительством.

Законопроектом предусматривается заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. Конкурс, аукцион или запрос могут быть признаны несостоявшимися в связи с наличием только одной поданной заявки, либо в связи с признанием только одной заявки соответствующей таким требованиям, если начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта.

Полномочиями по определению предельного размера начальной цены контракта предлагается наделить правительство России. Это позволит предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, а также излишние административные барьеры и рост временных затрат заказчика при осуществлении закупки, говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта направлено на повышение эффективности госзакупок, установление единой правоприменительной практики в сфере заключения контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок несостоявшимися, предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере, считают в кабмине.

Законопроектом также предусматривается исключение из сферы применения закона о контрактной системе заключение соглашений об установлении сервитутов, поскольку порядок заключения таких соглашений регулируется земельным законодательством и не может в полной мере соответствовать требованиям закона, в том числе в части планирования, способа определения поставщика и порядка исполнения контракта. Законопроектом также предусмотрены изменения, направленные на обеспечение возможности заключения договора аренды с единственным поставщиком в отношении такого объекта недвижимости, как земельный участок.