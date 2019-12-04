Мутко: объем инвестиций в регионы СКФО в ближайшие годы составит 2 трлн рублей

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Объем инвестиций различного уровня в регионы Северного Кавказа в ближайшие годы составит 2 трлн рублей. Об этом сообщил в среду зампред правительства РФ Виталий Мутко на главном пленарном заседании бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" в Минеральных Водах.

"По национальному проекту в регион [Северного Кавказа] будет инвестировано 200 млрд рублей, в целом - 2 трлн рублей иных инвестиций. Мы должны все эффективно направить, расставить правильно приоритеты <…> Это сельское хозяйство, развитие туризма, есть вопросы перерабатывающей промышленности, сырьевой базы, <...> конечно же инфраструктура", - сказал Мутко.

Также он отметил рост развития сельского хозяйства в регионе в последнее десятилетие. "Это просто созданный правильный серьезный механизм поддержки, который можно увидеть и в других секторах экономики", - сказал он.

Мутко добавил, что большие преобразования ожидаются и в социальной сфере. В частности, планируется закрыть третью смену в школах и реализовать программу по повышению качества образования. По его словам, в перспективе это повлияет на экономический рост в регионе.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".