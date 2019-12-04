Полпред в СКФО: Кавказский международный экономический форум поможет показать Кавказ миру

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Кавказский международный экономический форум поможет показать Северный Кавказ миру. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников журналистам в среду.

"Мы, конечно, за [проведение форума]. Потому что для нас это важный экономический форум, который может показать Кавказ не только всей России, но и другим странам, которые находятся рядом с нами, в том числе прикаспийским государствам, Китаю и другим. Для нас это очень выгодно", - сказал Матовников, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах проведения форума. Полпред отметил, что тема проведения форума прорабатывается в правительстве.

"Вопрос в данный момент прорабатывается. После того, как будет принято решение правительством РФ и президентом, видимо, он будет проведен. В данный момент идет работа, согласования", - сказал полпред.

В ходе Петербургского международного экономического форума Матовников сообщил, что Кавказский международный экономический форум решено провести в следующем, 2020 году. Для его организации потребовалось дополнительное время.

Ранее министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщал журналистам, что федеральные власти согласовали проведение на Ставрополье I Кавказского международного экономического форума. Предполагалось, что это мероприятие состоится осенью 2019 года в одном из городов края. На проведение форума, согласно госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", будет выделено 500 миллионов рублей из федерального бюджета.

Предполагается, что форум станет открытой площадкой для обсуждения вопросов как сотрудничества внутри Северного Кавказа, так и взаимодействия с соседними государствами. В дальнейшем мероприятие собираются сделать ежегодным.

О форуме "Инвестируй в Кавказ"

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".