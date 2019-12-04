Производители безалкогольных напитков могут снизить содержание сахара на 10% до 2025 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Производители и импортеры безалкогольных напитков и минеральных вод подписали соглашение о снижении содержания сахара в продукции на 10% до конца 2024 года. Об этом говорится в Кодексе добровольных обязательств производителей безалкогольных напитков, который подписали компании.

"Участники, подписавшие обязательство, согласились снизить среднее содержание сахара в своем портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года", - отмечается в документе.

Согласно условиям подписанного кодекса, члены союза будут работать над рецептурой напитков в своем портфеле для того, чтобы предложить потребителям широкую линейку различных продуктов и вкусов, включающей в том числе бескалорийные опции. Кроме того, производители планируют до конца 2024 года дополнить свое портфолио малыми форматами упаковки (менее 0,5 литра) для предоставления потребителям более широких возможностей управления своим рационом путём контроля объемов порций безалкогольных напитков. В документе также указывается, что производители не будут размещать рекламу безалкогольных напитков на телевидении, радио или в печатных СМИ, целевая аудитория которых состоит преимущественно из детей до 12 лет, при условии, что им доступны данные о целевой аудитории этих СМИ. Бесплатное представление безалкогольных напитков не будет производиться в непосредственной близости от школ, а также иных образовательных и культурно-досуговых заведений, преимущественно ориентированных на работу с детьми до 12 лет.

Документ подписали представители компаний "PepsiCo Россия", "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", "Холдинг Аква", УК "Черноголовка", IDS Borjomi International, "Аквалайн", компании "Мултон", "Росинка", Amazing Brands (FAB), а также руководство Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, в который входят производители 70% безалкогольных напитков в России.

Как пояснила глава Роспотребнадзора, площадке которого было подписано соглашение, Анна Попова, документ направлен на сохранение и приумножение здоровья населения, важной частью которого является питание. "Есть спрос на напитки, сохраняющие вкус, но вместе с тем никак не вредящие здоровью. Мы за эту часть отвечаем, мы будем продолжать развивать, мы будем говорить населению о том, как питаться правильно. Вместе с вами, я думаю, мы свой сегмент по снижению уровня потребления сахара мы, безусловно, реализуем", - сказала она.

"Мы считаем, что на нас лежит огромная ответственность перед нашим населением. Мы готовы действовать в интересах нашего потребителя и для того, чтобы граждане нашей страны могли получать напитки по самым высоким мировым стандартам, мы решили транслировать международные практики на российский рынок", - в свою очередь отметил президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Он также отметил, что сроки выполнения обязательств выбрана не случайно: они совпадают со сроками реализации национальных проектов. Как сообщил Новиков, переговоры о подписании кодекса велись около семи лет.

Другие положения кодекса

При этом состав безалкогольных напитков должен быть безопасным, а маркировка должна соответствовать требованиям законодательства. "Участники, подписавшие обязательство, согласились размещать на упаковке безалкогольных напитков полную и достоверную информацию о составе напитка, доступную и понятную для потребителей", - говорится в документе.

Данные обязательства вступают в силу с 4 декабря 2019 года. Срок переходного периода составляет 12 месяцев от даты вступления кодекса в силу, а для вновь присоединившихся участников - не более 6 месяцев от даты подписания.