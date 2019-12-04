Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,67-1,19%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи прибавил 0,67% и составил 2902,88 пункта, индекс РТС поднялся на 1,19%, до 1430,85 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:46 мск снизился на 0,39%, до 63,898 рубля, курс евро уменьшился на 0,38%, до 70,833 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,51% - до $63,11 за баррель.

В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. "Поддержку российским акциям оказал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог продемонстрировать существенный рост. Также покупкам в наших акциях способствовал динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. Лидерами торгов выступили акции "Сургутнефтегаза" и "Роснефти", прибавившие 2,7% и 2,1% соответственно. Хуже рынка торговались "Фосагро" и "ОГК-2", упавшие на 0,8% и 1,1%", - пояснил он.

Однако пока говорить о возобновлении полноценной позитивной динамики преждевременно, считает эксперт. "Сейчас мы наблюдаем коррекционное восстановление к предыдущим двум дням снижения - часть игроков предпочла зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Говорить же о попытках возобновления роста можно будет только в случае подъема рынка выше уровня 2920 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Пока же актуальность сохраняет сценарий дальнейшего снижения и ухода рынка в район 2840-2860 пунктов", - пояснил он.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов в свою очередь считает, что завтра индекс Мосбиржи может показать небольшой рост на фоне корректировки вверх мировых рынков и в ожидании новостей о продлении сделки по сокращению добычи ОПЕК.

В то же время, тема торговой войны может постепенно отойти на второй план и инвесторы предпочтут фокусироваться на макроэкономической статистике и корпоративных новостях. Также трейдеры не слишком высоко оценивают вероятность введения новых антироссийских санкций, в том числе, в отношении рублевого госдолга, отметил он. Поддержку настроениям может также оказать стабильность рубля и данные о том, что российский сектор услуг продолжил показывать уверенный рост в ноябре, добавил Суверов.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Московской биржи в четверг может колебаться в диапазоне 2900-2910 пунктов, курс рубля - в коридоре 63,8-64,4 рубля.