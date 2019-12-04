Все контрольно-надзорные мероприятия будут включены в единый реестр проверок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Единый реестр проверок бизнеса, оператором которого является Генпрокуратура РФ, после принятия законопроекта "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" будет преобразован в Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий, в настоящее время Минэкономразвития работает над правилами его ведения и оформления, говорится в сообщении министерства.

"Единый реестр проверок действует с 2015 года. Полагаем, что после вступления законопроекта в силу будет проведена трансформация Единого реестра проверок в Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. Практические шаги по преобразованию будут предприниматься после принятия законопроекта Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Минкомсвязью России. В Минэкономразвития России начинается работа по созданию правил формирования и ведения единого реестра контрольно-надзорных мероприятий", - говорится в сообщении министерства.

Как пояснил ТАСС представитель Минэкономразвития, новый реестр будет содержать информацию обо всех контрольно-надзорных мероприятиях, которых, согласно законопроекту о госконтроле, насчитывается восемь видов: выездное обследование, контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд, документарная проверка и выездная проверка. Кроме того, в обновленный реестр будут включены планы проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий.

Важным правилом станет невозможность проведения любого контрольно-надзорного мероприятия, если сведения о нем не были включены в единый реестр.

Проект федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле разработан Минэкономразвития в рамках реализации плана мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины" - отмены неактуальных требований для бизнеса. В законопроекте предлагается ввести новые виды контроля - контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры - например, рекомендации. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".