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КСК объединились с Fischer и "Кантом" для продвижения горнолыжного отдыха

Компании планируют проводить совместные акции, спортивные мероприятия и конкурсы

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Управляющая компания северокавказского туристического кластера "Курорты Северного Кавказа" (КСК) подписала соглашения с мировым лидером в производстве товаров для беговых и горных лыж Fischer и сетью спортивных магазинов "Кант" для продвижения горнолыжного отдыха. Документ подписали в среду в ходе IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", сообщила пресс-служба КСК.

"Общая цель компаний - популяризация летнего отдыха на курортах "Архыз" и "Ведучи" и повышение узнаваемости брендов Fischer и "Кант" среди любителей активного отдыха и спорта. Компании намерены поддерживать друг друга, проводить совместные акции, спортивные мероприятия и конкурсы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в конце ноября КСК и Fischer также объединили усилия по популяризации зимнего отдыха, было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Компании договорились проводить совместные акции. Так, абонемент на канатные дороги кавказских курортов "Архыза" и "Ведучи" обойдется покупателям Fischer на 10% и 15% дешевле.

"У нас общая философия, мы предлагаем только лучшее для качественного отдыха: Fischer- высокотехнологичные товары, КСК - современную инфраструктуру и трассы. Одна из наших задач - продвижение курортов на туристической карте России, в перспективе - мира. И в этом сотрудничество с брендом для нас перспективно", - отметил генеральный директор КСК Хасан Тимижев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что управляющая компания северокавказского туристического кластера намерена дальше расширять сотрудничество с экспертным сообществом. В ближайшее время планируется подписание соглашений с брендами "Альпиндустрия", "Спорт-марафон" и "Траектория".

О форуме

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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