От госинвестиций к частным проектам. В Минводах завершился форум "Инвестируй в Кавказ"

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" в среду завершил работу в городе Минеральные Воды Ставропольского края. Его основной темой стало создание условий для привлечения в регионы СКФО частных инвестиций наряду с государственными, более активное кредитование малого и среднего бизнеса, а также поддержка бизнеса в горных территориях.

Площадкой для форума "Инвестируй в Кавказ" в этом году стал первый на Северном Кавказе многофункциональный выставочный центр (МВЦ) "МинводыЭКСПО", расположенный недалеко от узлового аэропорта региона Минеральные Воды. Проект строительства МВЦ был реализован АО "Корпорация развития Северного Кавказа". Как отметил на прошедшем в рамках форума открытии центра министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, он должен превратиться в современный хаб, где будут представлены "самые новые достижения Северного Кавказа".

Сотни миллиардов от государства

Пока что наиболее заметные достижения Северного Кавказа связаны с реализаций крупных проектов с участием государственных инвестиций. Об этом на форуме говорили как представители федеральной и региональной властей, так и эксперты. При этом государство в ближайшие годы продолжит активно инвестировать в регионы СКФО. Только в рамках нацпроектов, по словам зампреда правительства РФ Виталия Мутко, округ до 2024 года включительно получит около 200 млрд рублей.

Общий же объем инвестиций разного уровня в ближайшие годы составил 2 трлн рублей. Как отметил Мутко, они будут направлены преимущественно на развитие туризма, сельского хозяйства, образования и инфраструктуры. В частности, планируется строительство нового современного аэропорта и дороги, связывающей регионы.

Кроме прямых инвестиций государство будет поддерживать бизнес и с помощью банковских инструментов. Там, по словам вице-премьера, в ближайшее время планируется принять постановление правительства о рефинансировании инвестиционных кредитов для малого и среднего бизнеса под ставку 8,5%. "Оно будет принято, потому что это в общем тренде, первый блок был связан с рефинансированием ипотечных кредитов. Теперь это будет перенесено и на бизнес", - сказал он.

Как отметил в ходе пленарного заседания форума министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, реализация значимых для регионов проектов сегодня финансируется по подпрограмме софинансирования, по которой регионы могут получить до 500 млн рублей в год. "Мы знаем, что пока есть проблемы, есть замечания Счетной палаты, мы их устраняем в настоящее время. Эта госпрограмма работает достаточно эффективно. Основная проблема, конечно, в поиске софинансирования, у нас на Кавказе есть такие случаи, когда банки не всегда охотно выделяют средства, не софинансируют", - сказал Чеботарев.

На недостаточную лояльность банков по отношению к бизнесу на Северном Кавказе обратил внимание и полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников. "Для нас важно, чтобы банки тоже поняли, что Кавказ уже другой и в кредитовании малого и среднего бизнеса были более лояльны. Потому что во многих банках, к сожалению, по кредитам до 100 млн рублей принимается решение в Москве. Это старый подход, нам надо его менять", - сказал Матовников.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, проблемы с получением банковских кредитов, в том числе льготных, на реализацию проектов в сфере АПК испытывают прежде всего представители малого бизнеса. "Сегодня крупный и средний [бизнес] без ограничений кредитуется, из малого бизнеса около 40% фермеров не могут получить кредит", - сказал Хатуов в ходе пленарного заседания.

Аграрный потенциал

При этом он отметил, что эксперты Минсельхоза России говорят о достаточно большом инвестиционном потенциале отрасли на Северном Кавказе на ближайшие пять лет. "Дагестан. В этом году прирост в производстве риса, увеличилось производство винограда, он является лидером по поставке на экспорт баранины", - привел пример первый замминистра.

"Безусловно, Чечня, - продолжил он. - Примеры неординарных подходов по всем направлениям, подотраслям АПК с развитием мелиорации, реализуются проекты и садоводства, и производства закрытого грунта".

"КБР. Только в текущем году заложено 1,5 тыс. [га] садов. В планах в ближайшие два года заложить до 2 тыс, - сказал первый замминистра. - Флагман сельскохозяйственного производства - Ставропольский край".

Власти регионов готовы стимулировать и поддерживать развитие малого бизнеса. В частности, по словам главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, в регионе планируется развивать частные проекты в сфере садоводства.

"У нас высокая безработица в регионе. Один выход в части решения этих проблем есть, ведь у многих есть небольшие участки, - это привлечь инвестиции именно к частникам, чтобы им помогали в закладке садов. Пусть это будет полторы тонны, пять тонн фруктов, но если брать подворье, а их будут десятки тысяч, то это будет положительно для самих жителей и для развития сельского хозяйства республики", - сказал Калиматов.

К реализации инвестпроектов в регионах готовы подключиться и банки при наличии качественных проектов. Так, Сбербанк на форуме заключил соглашения об открытии в Кабардино-Балкарии и Чечне проектных офисов, главной задачей которых станет проведение комплексной экспертизы инвестиционных проектов. Соглашения о сотрудничестве с компаниями, работающими на Северном Кавказе, подписали "Россельхозбанк" и "МСП-Банк".

От больших к малым

Как отметил в ходе пленарного заседания глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, государство оказывает Северному Кавказу "беспрецедентную поддержку".

"На сегодняшний день государство вкладывает в развитие туризма на Северном Кавказе. Таких аналогов не было в истории развития горнолыжного туризма в мире. На примере нового молодого курорта Архыз, где в 2011 году мы начали строить инженерную, дорожную инфраструктуру, мы на самом деле показали пример того, как государство может дать серьезный толчок для привлечения частных инвестиций, мы это сегодня видим. То, что государство это сделало в таком виде, в таком ключе, это беспрецедентно", - сказал Темрезов.

Однако господдержку получают прежде всего крупные проекты. При этом программы поддержки МСП и самозанятости важны и для социально-экономической стабильности в регионах Северного Кавказа, считает президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Здесь [в СКФО] находится очень много микробизнеса, традиционно высокая самозанятость, меньше крупной промышленности, очень густонаселенная территория. Поскольку крупных предприятий мало, то нужно, чтобы многие себя нашли именно в малом бизнесе. Позиция "Опоры России" в том, что на Северном Кавказе нужно бывать чаще и чаще давать возможности для жителей СКФО", - сказал Калинин ТАСС.

Особые территории

Отдельной темой форума стало развитие горных территорий Северного Кавказа. Как заявил на пленарном заседании глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, необходимо создание условий для ведения бизнеса в горной местности. "Важно, чтобы на федеральном уровне закон [о горных территориях] появился, чтобы помогал реализовывать то, о чем я сказал (развитие бизнеса) именно в горных территориях", - отметил Битаров.

По словам директора департамента инвестиционных проектов Минкавказа РФ Сослана Абисалова, модельный закон о горных территориях, который сейчас разрабатывается при участии министерства, "будет предполагать особые условия для ведения предпринимательской деятельности в горных территориях". Он также отметил, что большое значение для Северного Кавказа, где более половины населения проживает в сельской местности, имеет госпрограмма комплексного развития сельских территорий, утвержденная в мае этого года.

"Для нас эта программа особенно важна. Мы ее активно обсуждали, нужно отдать должное Минсельхозу, все наши предложения они учли, там будет много всего, это и поддержка развития отраслей экономики, проблемы, связанные с получением качественных социальных услуг и так далее", - отметил Абисалов.

Именно сельские территории должны стать основными поставщиками продукции под единым брендом "Сделано на Северном Кавказе" с системой добровольной сертификации продукции, о создании которого на форуме договорились представители предпринимательского сообщества. По словам Абисалова, в рамках единого бренда может быть создана система продвижения этой продукции.

"Необходимость (в создании бренда и системы его продвижения - прим. ТАСС) уже есть действительно, пока это будет распространяться на сельскохозяйственную продукцию. Кавказ для этого идеальная площадка. Здесь можно выращивать продукцию без пестицидов, без гормонов. Думаю, что в следующем году активно будем этой темой заниматься", - отметил Абисалов.

О форуме "Инвестируй в Кавказ"

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".