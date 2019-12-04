Россия и ОПЕК обсудят в Вене перед Рождеством, продлевать ли сокращение добычи после марта

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Очередные переговоры министров стран ОПЕК и "не ОПЕК", участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, пройдут в Вене 5-6 декабря. И хотя зима только началась, а в столице Австрии открылись рождественские ярмарки, страны - экспортеры нефти должны решить, какой будет их совокупная добыча после марта 2020 года, когда истекают договоренности о сокращении добычи. Впрочем, по мнению наблюдателей и источников в ОПЕК, сделка, вероятнее всего, будет продлена. Вопрос только в сроках.

Альянс из 24 стран, включая таких крупнейших производителей нефти, как Россия и Саудовская Аравия, согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая сделка подразумевает совместное снижение добычи нефти на 1,2 млн б/с к уровню октября 2018 года. Исключения действуют только для Ирана, Венесуэлы, в которых добыча падает из-за санкций, и Ливии, где производство нефти нестабильно из-за вооруженных конфликтов. Изначально договоренности действовали до июля, но затем с подачи российского лидера Владимира Путина были продлены еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.

Какие сценарии

Вариантов развития событий не так уж и много. Большинство аналитиков склоняются к тому, что сделка будет просто продлена на период до конца года на текущих условиях. Сторонниками такого сценария являются и некоторые участники альянса. Так, министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад Ар-Румхи считает, что 2020 год может быть более спокойным в плане геополитических жестов из-за президентских выборов в США. Поэтому соглашение может быть эффективным на протяжении всего следующего года в нынешнем виде, считает он. Источник ТАСС из другой ближневосточной делегации объяснял необходимость продлить сделку отсутствием альтернатив. "Продлить - это самое меньшее, что мы можем сделать [для поддержания цены]", - говорил он. При этом сроки продления обсуждаются разные, сообщали источники агентства в делегациях. Основные сценарии - от трех до шести месяцев.

Между тем решение о дополнительном сокращении добычи к уже действующим ограничениям маловероятно, говорили собеседники ТАСС. Прежде всего, с этим вряд ли согласится Россия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК+. На недавнем совещании в Минэнерго российские нефтяники предложили отложить вопрос о продлении сделки до марта-апреля. По их мнению, к лету, когда спрос сезонно растет, ограничительные меры по отношению к предложению могут и не понадобиться. Тем более что производительность нефти у главного конкурента России и ОПЕК - США - снижается.

Так, по прогнозам ОПЕК, рост предложения нефти из США в 2020 году замедлится на 33 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с. Аналитики объясняют ослабление темпов сланцевой революции давлением со стороны инвесторов: начатые проекты еще не окупились, поэтому запуск новых санкционируется все реже. В то же время, по оценке экспертов МЭА, США в наступающем году могут внести вклад в ускорение роста спроса на нефть. В частности, потребление нефти в мире в четвертом квартале этого года может ускориться с 1,1 млн б/с до 1,9 млн б/с за счет оживления спроса со стороны американских НПЗ.

И хотя исход встречи кажется прогнозируемым, интрига финального решения, как это всегда бывает с ОПЕК, сохраняется, ведь ни Россия, ни Саудовская Аравия официально своих позиций по сделке еще не озвучили. Впрочем, в пользу быстрого решения говорит тот факт, что незадолго до переговоров министры скорректировали график заседания и решили провести встречу мониторингового комитета ОПЕК+, который обычно выносит рекомендации по политике в добыче, и министерскую встречу стран ОПЕК в один день - 5 декабря. Обычно каждая из этих встреч занимает целый день. После того как между собой договорятся министры ОПЕК, в пятницу, 6 декабря, к ним присоединятся министры стран "не ОПЕК", участвующих в соглашении.

Не все то нефть

"Сюрпризы" на встрече могут последовать со стороны Саудовской Аравии, предупреждали на днях источники агентства Reuters. По их данным, новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман, вступивший в должность вместо ушедшего с поста Халеда аль Фалеха в сентябре, может дать новую оценку тому, что основную ношу по сокращению добычи на протяжении долгого времени несет на себе Эр-Рияд.

План по сокращению добычи почти с самого начала перевыполняется. Так, в октябре реальное снижение добычи составило 1,7 млн б/c вместо оговоренных 1,2 млн б/с. Такой результат стал возможен благодаря усердному исполнению сделки Саудовской Аравией и рядом других стран Ближнего Востока. Саудовская Аравия сокращает добычу на 800 тыс. б/c вместо согласованных 322 тыс. б/c. В то же время другие участники, такие как Ирак, Нигерия и Россия, свои квоты не всегда выполняют.

По словам российского министра энергетики Александра Новака, в этом отчасти виноват рост добычи газового конденсата, который в российской статистике учитывается вместе с нефтью. Рост добычи этого жидкого углеводорода связан с запуском газовых проектов, пояснял Новак. По его мнению, правильней было бы не учитывать конденсат в сокращении добычи нефти. Данный вопрос может стать одним из повестки заседания в четверг, надеялся он.