"Известия": бизнес поможет создать ледоколы в обмен на сниженные тарифы за навигацию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Компании "Новатэк", "Норникель" и другие возьмут на себя часть расходов по созданию ледокольного флота для Росатома в обмен на сниженные тарифы за навигацию по Северному морскому пути (СМП). Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова.

"Мы посчитали, что расходы на создание этой инфраструктуры [ледоколов], которая создается фактически под коммерческие компании, неправильно полностью перекладывать на налогоплательщиков. Стали искать источники на рынке. В итоге договорились о скидке для бизнеса по тарифам на проводку судов", - сообщил он изданию.

По словам замминистра, изначально Росатом планировал профинансировать создание ледоколов стоимостью примерно 40 млрд рублей каждый полностью за счет бюджета. Однако теперь половину расходов на строительство судов возьмут на себя "Новатэк", "Норникель", а также ряд других компаний, в том числе зарубежных, рассказал Иванов.

При этом в "Норникеле" и "Новатэке" изданию подчеркнули, что речь идет не о прямом финансировании строительства атомных ледоколов. "Мы намерены пролонгировать действующий контракт на услуги "Атомфлота" по прокладке каналов в бассейне реки Енисей и проводке зафрахтованных компанией судов по СМП до 2027 года (с возможностью продления до 2029-го)", - заявили "Известиям" в пресс-службе горно-металлургической компании, добавив, что в итоге "Норникель" обеспечит гарантированный спрос на услуги Росатома в долгосрочной перспективе. В пресс-службе "Новатэка" изданию рассказали, что проекты энергетической компании могут обеспечить более половины от целевого грузопотока для СМП.

Как пояснили газете в пресс-службе Росатома, частный капитал будет задействован в строительстве третьего и четвертого ледоколов серии ЛК-60 (проект 22220), стоимость которых составит 100 млрд рублей, из которых 45 млрд закладывается в госбюджет, а остальные средства должен привлечь Росатом. Окончание строительства ледоколов планируется к 2026 году.

Также на 2020 год намечено начало строительства ледокола "Лидер", предельная стоимость головного судна этого проекта определена в размере 127,5 млрд рублей, а строительство должно быть профинансировано из федерального бюджета. В госкорпорации добавили, что в инвестициях в ледокольных флот сейчас заинтересованы организации, действующие в Арктике, а также ряд банков.

Северный морской путь

В декабре 2018 года Госдума приняла закон о наделении Росатома полномочиями по развитию СМП. Согласно документу, Росатом будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории Севморпути. Кроме того, госкорпорация от имени РФ будет заключать концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории СМП, проектировать и строить здания.

План развития Северного морского пути до 2035 года уже внесен в правительство РФ, рассказал в ноябре 2019 года замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. Документ был доработан после того, как вице-премьер РФ Юрий Трутнев по итогам заседания госкомиссии по развитию Арктики 25 июля рекомендовал Росатому уделить больше внимания теме инфраструктуры для Севморпути (СМП), а не только вопросам строительства и эксплуатации ледоколов.

В акватории Северного морского пути в настоящее время действуют восемь линейных ледоколов. Четыре являются атомными - "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач". Еще четыре - дизель-электрические ("Адмирал Макаров", "Красин", "Капитан Хлебников" и "Капитан Драницын").

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.