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Якутия выделит на поддержку местных инициатив 500 млн рублей в 2020 году

Обязательный минимальный вклад населения с 3% от общей стоимости проекта снизился до 0%

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Якутия выделит на программу поддержки местных инициатив 500 млн рублей в 2020 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Якутии в четверг.

"На 2020 год в государственном бюджете республики на реализацию программы поддержки местных инициатив предусмотрено 500 млн рублей. Сегодня в наслегах (сельских поселениях - прим. ТАСС) и городах республики идут итоговые собрания по выбору проектов для реализации в 2020 году", - говорится в сообщении. Далее жители будут готовить коллективные протоколы собраний, затем заявки для конкурса после предварительного голосования, чтобы внести в информационную систему поддержки местных инициатив.

В пресс-службе Министерства финансов Якутии добавили, что в программу 2020 года внесут изменения. Обязательный минимальный вклад населения с 3% от общей стоимости проекта снизился до 0%. Предусмотрен отдельный конкурс, который будет проходить только среди труднодоступных арктических районов Якутии, где мало жителей.

Сумма субсидий выросла для поселений и городских округов по Якутии. Ранее суммы начинались от 500 тыс. рублей, теперь же установлена фиксированная субсидия в размере 1,5 млн и 3 млн рублей соответственно.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства финансов Якутии, в 2019 году по программе выделено более 720 млн рублей, где доля республики составила почти 500 млн рублей, местного бюджета - более 137 млн рублей, населения - более 49 млн рублей и спонсоров - более 40 млн рублей.

Конкурс проводится с 2017 года для решения вопросов и наиболее важных проблем местного самоуправления в районах республики. За всю работу программы реализовано более 900 проектов. Отремонтированы дороги, благоустроены парки, проведено водоснабжение, построены детские и спортивные площадки, восстановлены объекты инфраструктуры, отреставрированы памятники.

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