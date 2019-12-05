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ВОЗ призывает увеличить расходы на охрану здоровья в условиях изменения климата

Эксперты указали на недостаточную поддержку здравоохранения в большинстве стран

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает недостаточными средства, выделяемые в мире на защиту от рисков, связанных с изменением климата. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе, основанном на изучении сведений, поступивших из 101 страны.

Только примерно в половине из этих государств разработаны национальные программы по защите здоровья граждан от экстремальных климатических явлений. Авторы доклада обеспокоены тем обстоятельством, что из них "лишь около 38% имеют финансовые средства для того, чтобы хотя бы частично осуществить их национальные стратегические планы, и менее 10% стран направляют ресурсы в целях их полного выполнения".

"Изменение климата не только увеличивает счет, который придется оплачивать будущим поколениям, но и заставляет нынешнее поколение расплачиваться своим здоровьем", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Моральный императив требует, чтобы у стран были необходимые ресурсы на борьбу с изменением климата и на охрану здоровья сейчас и в будущем", - отметил он.

Согласно докладу, 48 стран провели оценку рисков, которые представляет для здоровья изменение климата. Чаще всего речь идет о таких последствиях, как стресс, травмы и смерть от экстремальных погодных явлений, от болезней, связанных с инфицированием через пищу, воду, а также вследствие укусов насекомых - это, в частности, холера, денге и малярия.

Выяснилось, что многие государства (75%) не имеют необходимой информации о возможностях получения международного финансирования для решения проблем, связанных с изменением климата. Более половины не располагают возможностями для подготовки предложений в этой сфере. Хотя здравоохранение часто упоминается на разных уровнях как уязвимая перед климатическими изменениями сфера, тем не менее это не привело к оказанию поддержки на должном уровне, констатируют эксперты.

В ходе проводившихся ранее исследований было установлено, что достижение целей Парижского соглашения по климату дало бы возможность спасать ежегодно от преждевременной смерти в мире около миллиона человек к 2050 году, в частности, благодаря снижению эмиссии углекислого газа. Однако во многих государствах, подчеркивают в ВОЗ, этот потенциал не используется. Менее чем в 25% стран налажено сотрудничество между здравоохранением и ключевыми секторами экономики, от которых зависит изменение климата и загрязнение воздуха, говорится в докладе.

Парижское соглашение по климату было достигнуто 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи.

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Тедрос Аданом Гебрейесус
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