В Пекине заявили, что Китай и США продолжают переговоры по торговой сделке

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. КНР исходит из того, что в случае согласования с США первой фазы торговой сделки введенные странами взаимные пошлины на товары будут понижены. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Китайская сторона полагает, что в случае достижения двумя сторонами первой фазы торгового соглашения необходимо соответствующим образом понизить пошлины", - указал он.

По его словам, стороны в настоящее время продолжают вести консультации. "Торгово-экономические делегации двух стран продолжают тесные контакты, в настоящее время нет новых деталей, которые можно предать огласке", - добавил представитель ведомства.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

7 ноября официальный представитель Минкоммерции заявил, что Китай и США должны одновременно отменить часть действующих дополнительных пошлин на товары друг друга, чтобы стороны смогли достичь первой фазы торговой сделки, однако им необходимо обсудить, сколько именно пошлин должны быть отменены. Однако глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро спустя несколько дней заявил, что стороны не обсуждают отмену пошлин для достижения первой фазы торговой сделки, так как, по его словам, повышенные тарифы "являются лучшей страховкой для США" и средством, позволяющим "быть уверенными в добрых намерениях Китая при ведении переговоров".

5 декабря официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о том, что принятие обеими палатами Конгресса США законопроекта о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая может затормозить процесс продвижения китайско-американских торгово-экономических переговоров.