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Бюджет Владивостока на 2020 год принят с профицитом

Доходы превысят расходы на 55 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Думы Владивостока в четверг приняли во втором и третьем чтениях муниципальный правовой акт о бюджете города на 2020-2022 годы, сообщается на официальном сайте думы. Согласно документу, доходы в следующем году превысят расходы на 55 млн рублей.

В 2019 году Владивосток получал значительные межбюджетные трансферты, в том числе на реконструкцию и ремонт дорог города в 2019 году из федерального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей.

"Дума города Владивостока на очередном заседании рассмотрела пять вопросов. Приняла важнейший для города финансовый документ - бюджет Владивостокского городского округа на 2020-2022 годы. Основные параметры бюджета на 2020 год утверждены по доходам в сумме 16,39 млрд рублей, по расходам - 16,33 млрд рублей, профицит бюджета - 55 млн рублей", - цитирует пресс-служба думы ее председателя Андрея Брика.

На 2021 год основные параметры бюджета предусмотрены по доходам в объеме 15,08 млрд рублей, расходам - 14,88 млрд рублей. На 2022 год доходы заложены в сумме 9,73 млрд рублей, расходы - 9,53 млрд рублей. Профицит бюджета в 2021 и 2022 годах составит 200 млн рублей. Как пояснил ТАСС глава комитета думы по бюджету Владимир Исаков, рост доходов и расходов бюджета по сравнению с принятым в прошлом году документом, а также наличие небольшого профицита, обусловлены трансфертами из краевого бюджета.

"Рост происходит за счет трансфертов из краевого бюджета, потому что собственные доходы Владивостока в такой пропорции не растут. При этом мы рассчитываем, что в течение года Владивосток получит еще около 2 млрд рублей из бюджета края. Небольшой профицит, который у нас сегодня есть, пойдет на погашение бюджетного долга, который сегодня составляет 3,6 млрд рублей", - сказал Исаков.

В структуре программных расходов наибольший объем финансирования предусмотрен на муниципальные программы "Развитие образования города Владивостока" - 8,9 млрд рублей и "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство" - 1,58 млрд рублей. С точки зрения отраслей, наиболее приоритетными обозначены расходы на образование - 56,19%, национальную экономику - 14,18% и жилищно-коммунальное хозяйство - 8,49% от общих расходов бюджета.

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