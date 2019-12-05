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Сбербанк не планирует дальнейшего сокращения своей сети офисов

При этом глава организации Герман Греф отметил, что Сбербанк второй год подряд наблюдает сокращение клиентопотока

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сбербанк не планирует дальнейшего сокращения своей сети офисов. Об этом в ходе "прямой линии" с сотрудниками банка сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

"Все удаленные каналы - это хорошо. Но, во-первых, не все клиенты охвачены удаленными каналами, второе - далеко не все умеют пользоваться ими, в том числе в информационных целях. Поэтому мы пока не планируем дальнейшее сокращение сети и очень активно инвестируем в то, чтобы наполнить сеть новым содержанием", - сказал Греф.

При этом он отметил, что Сбербанк второй год подряд наблюдает сокращение клиентопотока. "Мы сделали достаточно удобными наши удаленные каналы обслуживания", - пояснил Греф.

В конце 2018 года Греф говорил, что Сбербанк планирует закрывать малопосещаемые отделения в городах, при этом сеть отделений может со временем приобрести статус консультативных центров.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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