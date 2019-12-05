Уведомления о введении электронной трудовой книжки россияне получат до 1 июля 2020 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Работодатели в первом полугодии 2020 года должны уведомить своих сотрудников о введении в России электронной трудовой книжки, а работники до конца года должны сделать выбор в пользу бумажной или электронной трудовой книжки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"По закону, работодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить своих сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве. При этом предусмотрено, что гражданин в течение 2020 года должен сделать выбор и написать заявление о том, что он либо оставляет свою бумажную трудовую книжку, либо переходит на электронную", - сказал он.

Если работник выбирает электронную трудовую книжку, то бумажную ему выдают на руки. "При увольнении работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности по специальной форме, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью", - пояснил Дроздов. По его словам, даже если работник потеряет этот документ, то все сведения всегда можно будет восстановить из базы данных ПФР.

В том случае, если работник выбирает бумажную трудовую книжку, работодатель просто продолжает ее вести и при увольнении выдает ее на руки. "У следующего работодателя такой работник также имеет право вести бумажную трудовую книжку или изменить свой выбор", - рассказал глава Пенсионного фонда России.

Кроме того, если человек не сделал никакого выбора в течение 2020 года, например, был в длительной командировке, в отпуске, болел или не работал, то за ним и после 2020 года сохраняется право написать заявление о своем выборе в пользу бумажной или электронной трудовой книжки. До этого работодатель будет продолжать вести его трудовую книжку в бумажном виде, уточнил Дроздов.