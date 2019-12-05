Счетная палата назвала деятельность ФГУП убыточной

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Росимущество недостаточно эффективно управляет федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП): их деятельность убыточна и имеет тенденцию к ухудшению, сообщает контрольно-счетное ведомство по итогам проверки за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

"Всего в управлении агентства (Росимущества - прим. ТАСС) находится 11 подведомственных ФГУПов и 104 - без ведомственной принадлежности, из которых действуют только 29. За 2018 год предприятия сгенерировали совокупный убыток 813 млн рублей. При этом за ними закреплен значительный имущественный комплекс из 3,165 тыс. объектов суммарной площадью порядка 3,3 млн кв. м. Управление закрепленным за ФГУП имуществом осуществляется, на наш взгляд, недостаточно эффективно", - заявил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, слова которого приводятся в сообщении.

Проверка ФГУП "ДИД" и ФГУП "ФТ-Центр", генерирующих соответственно самую высокую прибыль и самые значительные убытки из ФГУП Росимущества, выявила многочисленные нарушения и недостатки учета и оборота имущества.

"В частности, предприятия массово используют государственные земельные участки без оформления договоров аренды. В результате средства за их использование в федеральный бюджет не поступают", - отмечает Счетная палата. Помимо этого, у Счетной палаты вызывают сомнение методы, которыми достигаются установленные госпрограммой "Управление федеральным имуществом" показатели сокращения количества ФГУП.

"На практике сокращение количества ФГУП достигается не только в результате приватизации. Так, два подведомственных Росимуществу ФГУП и 121 без ведомственной принадлежности были исключены из реестра юридических лиц в результате прекращения деятельности и процедур банкротства. Росимуществом практикуются также процедуры реорганизации ФГУП путем их преобразования в бюджетные учреждения и присоединения к другим предприятиям. Такие меры по сокращению количества ФГУП не способствуют снижению доли госсектора в экономике", - заявил Батуркин.

В некоторых случаях в прогнозный план приватизации Росимущество включало убыточные ФГУП и предприятия с проблемным имущественным комплексом. Подобные проблемы делают невозможной процедуру преобразования предприятий в акционерные общества.

Замруководителя Росимущества Илья Петров, слова которого приводит Счетная палата, с выводами контрольного ведомства согласился. "По всем мероприятиям, которые были указаны в докладе, мы ведем комплексную работу и постараемся, насколько это возможно, исправить ситуацию", - отметил он.