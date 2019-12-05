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Новый год и Рождество - 2020

Росрыболовство ожидает стабильных цен на красную икру и рыбу перед Новым годом

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что это связано с большим выловом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Цены на красную икру и рыбу будут стабильными перед новогодними праздниками. Такую точку зрения зрения высказал в четверг в беседе с журналистами глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Цены должны быть стабильными, но будем смотреть, какие сюрпризы нам может преподнести торговля. И на красную рыбу, и на икру, потому что произведено все с большим достатком", - сказал он.

Шестаков отметил, что сейчас ситуация на рынке также оценивается как нормальная, что связано с большим выловом лососевых.

"Выловили мы в этом, по сути, неурожайном году рекордный объем для неурожайного года - 500 тыс. тонн. Это третий результат за всю историю лососевой путины", - отметил глава Росрыболовства.

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РоссияНовый год и Рождество - 2020
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